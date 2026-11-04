En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ley de sometimiento
Elecciones en Estados Unidos
JEP

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Fin de la Paz Total: así quedó la ley de sometimiento del presidente Abelardo De La Espriella

Fin de la Paz Total: así quedó la ley de sometimiento del presidente Abelardo De La Espriella

La norma establece que no habrá suspensión de órdenes de captura ni órdenes de extradición, tampoco mesas de diálogo ni interrupción de operaciones militares.

Presidente Abelardo De La Espriella.
Presidente Abelardo De La Espriella. Foto Presidencia de Colombia.
Por: Andrés Carmona Ospina
|
Actualizado: 4 de nov, 2026

Se acaba la era de la política de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro y comienza la era del sometimiento a la justicia del presidente Abelardo De La Espriella. Con el tiempo en contra y el riesgo de repetir el error que llevó a expedir el presupuesto por decreto, el Congreso logró aprobar la prórroga de la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

En sus 30 artículos se desmonta el modelo de negociaciones del Gobierno anterior: se acaban las mesas de diálogo, los grupos criminales pierden cualquier reconocimiento político, desaparecen los gestores de paz y la política de seguridad queda centrada en dos caminos: el sometimiento a la justicia o la acción de la Fuerza Pública.

Últimas noticias

Congreso de la República.
Nación

Senador Hernán Cadavid explica Ley de Sometimiento: “Pena nunca será menor de 10 años”

Silueta del Capitolio de Estados Unidos al amanecer en Washington, con una persona caminando y vehículos en primer plano
Nación

Exembajador Whitaker: “Mayoría demócrata en Congreso incidirá en ayuda a Colombia y América Latina”

Publicidad

El presidente De La Espriella sancionará la ley con el texto aprobado por el Senado. Allí, el debate tuvo que repetirse por las críticas de la oposición petrista, que cuestionó que la ponencia no se hubiera presentado ni discutido debidamente.

Entre los principales cambios aprobados por los senadores está el endurecimiento de las condiciones para acceder a las rebajas de penas. En el caso de los delitos relacionados con lavado de activos, se amplió de uno a seis años el tiempo de privación efectiva de la libertad exigido para acceder al beneficio correspondiente.

Otro de los ajustes establece que no podrán recibir el tratamiento penal diferenciado quienes hayan sido condenados por reclutamiento de menores de edad o sean responsables de reclutar a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años para las estructuras criminales.

radicacion ley de sometimiento foto blu.jpg
Radicación ley de sometimiento
Foto: Blu Radio

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

En materia de sanciones, el texto mantiene un esquema diferenciado según el nivel de responsabilidad dentro de las organizaciones. Los integrantes de base podrán acceder a una reducción de hasta el 50 % de sus penas, mientras que para los cabecillas y quienes desempeñen funciones de mando la rebaja será de hasta el 30 %. En ningún caso la condena para estos últimos podrá ser inferior a diez años de prisión.

Publicidad

La iniciativa también establece que quienes se sometan deberán cumplir sus penas en centros de reclusión bajo la administración del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), con restricciones efectivas de la libertad.

El único artículo que fue eliminado fue el que contemplaba la posibilidad del uso de gastos reservados del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON). Además, se estableció que los departamentos y municipios no tendrán que asumir las cargas derivadas de los procesos de sometimiento, cuya coordinación estará en cabeza del Ministerio de Justicia.

Vea también:

Cámara de Representantes
Política

Cámara aprobó ley de sometimiento con 95 votos a favor y 10 en contra: pasa a sanción presidencial

Congreso.jpg
Opinión

Sigue la carrera contra el tiempo del Gobierno en Congreso: se enfocan en ley de rescate fiscal

Presidente Abelardo De La Espriella
Primicia
Nación

De La Espriella radicó ante el Congreso mensaje de urgencia del proyecto de ley de rescate fiscal

Publicidad

Al cierre de la discusión, tanto el Gobierno como la bancada oficialista defendieron que la nueva ley cambia por completo las reglas de juego: no habrá zonas especiales de concentración, sino que los integrantes de las organizaciones pagarán sus condenas en cárceles o centros administrados por el INPEC; no habrá suspensión de órdenes de captura ni de extradición, tampoco mesas de diálogo ni interrupción de operaciones militares.

Finalmente, quienes se sometan a la justicia perderán definitivamente sus derechos políticos. No podrán aspirar a cargos de elección popular, ocupar empleos públicos ni contratar con el Estado.

Relacionados

Abelardo De La Espriella

Paz total

Publicidad

Publicidad

Publicidad