De La Espriella radicó ante el Congreso mensaje de urgencia del proyecto de ley de rescate fiscal

El director del Servicio Informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina, informó en primicia que el presidente Abelardo De La Espriella radicó ante el Congreso de la República mensaje de urgencia e insistencia para acelerar la discusión y el trámite del proyecto de ley de rescate fiscal.

La iniciativa pretende estabilizar las finanzas públicas, reducir el gasto estatal y promover el crecimiento económico bajo criterios de equidad, eficiencia y progresividad. Con esta solicitud, el Ejecutivo busca que el Legislativo le dé prioridad a una de sus principales apuestas económicas.

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En el documento oficial, dirigido a los presidentes de Senado y Cámara de Representantes, el mandatario argumentó que la aprobación oportuna de la reforma resulta necesaria para evitar un mayor deterioro de las finanzas del país. Según el Gobierno, la situación fiscal heredada de la administración de Gustavo Petro exige adoptar medidas para contener el crecimiento del gasto, reducir las presiones presupuestales derivadas del servicio de la deuda y garantizar la sostenibilidad del sistema de salud. Por esta razón, considera que retrasar la discusión podría comprometer los objetivos del ajuste económico.

"La programación de trámite legislativo ordinario reduciría la capacidad preventiva de la norma, pues permitiría que continúe el crecimiento ineficiente del gasto, se agrave la presión presupuestal por el incremento en el servicio de la deuda y se comprometa la sostenibilidad del aseguramiento en el Sistema General de Seguridad Social en Salud", señala el Gobierno.



El mensaje de urgencia tiene implicaciones directas en los tiempos y procedimientos legislativos. De acuerdo con el artículo 163 de la Constitución Política, la Cámara correspondiente debe decidir sobre el proyecto dentro de un plazo de 30 días. Además, permite que las comisiones económicas de Senado y Cámara estudien la iniciativa en sesiones conjuntas y establece prelación en el orden del día, de manera que otros asuntos no puedan ser considerados hasta que se tome una decisión sobre el proyecto. El Gobierno respaldó su solicitud en los artículos 183 y 191 de la Ley 5 de 1992 y en la sentencia C-379 de 2016 de la Corte Constitucional.

Atención: El Presidente @ABDELAESPRIELLA radicó ante el Congreso mensaje de urgencia e insistencia para acelerar la discusión y el trámite del proyecto de ley de rescate fiscal. Vía @BluRadioCo pic.twitter.com/X48nlMM46u — Ricardo Ospina (@ricarospina) November 3, 2026

Entre los puntos centrales de la Ley de Rescate Económico se encuentran varios ajustes tributarios y el incremento de impuestos en determinados sectores, con los que el Ejecutivo espera aumentar los ingresos y equilibrar las cuentas públicas. No obstante, el Gobierno ha defendido que productos de la canasta básica como arroz, pan, carne, huevos, papa y lácteos permanezcan excluidos del IVA. La misma protección se plantea para medicamentos, servicios de salud y educación, arrendamientos de vivienda, servicios públicos, transporte público y ACPM. También se contempla un mecanismo de devolución del impuesto que, según las proyecciones oficiales, beneficiaría a 36,5 millones de colombianos: 19 millones recibirían la devolución del IVA y otros 16,5 millones obtendrían hasta el 50 % de lo pagado.

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Otro de los cambios contemplados está relacionado con los aportes al sistema de salud. Según la explicación entregada por el Gobierno, los trabajadores y contribuyentes con ingresos de hasta dos salarios mínimos conservarían una tarifa del 4 %, mientras que para quienes superen ese nivel el porcentaje aumentaría progresivamente hasta alcanzar el 8 %.

Este proyecto ha generado cuestionamientos por sus posibles efectos sobre el bolsillo de los ciudadanos y la carga tributaria de diferentes sectores. Con la radicación del mensaje de urgencia e insistencia, el presidente busca acelerar el debate de una reforma que será clave para definir el rumbo fiscal y económico del país.