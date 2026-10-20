FMI y Banco Mundial acompañan a Colombia en la actualización de su estrategia de deuda pública

El Ministerio de Hacienda confirmó que una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial adelantarán hasta el 29 de octubre una misión conjunta para acompañar, con asistencia técnica, al Gobierno nacional en la actualización de su Estrategia de Gestión de Deuda Pública de Mediano Plazo (EGDMP) para el período 2027-2030 y en la preparación del Plan Anual de Financiamiento de 2027, informó esta cartera.

La misión responde a una solicitud del ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y tendrá como meta fortalecer la planificación del endeudamiento estatal y establecer lineamientos para orientar las decisiones de financiamiento de los próximos años, a propósito de las gestiones que adelanta Colombia ante esta entidad internacional por los problemas de caja que enfrenta el país.

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Cabe recordar que, de acuerdo con el reciente informe de la Contraloría General de la República, con corte consolidado a agosto, la deuda bruta pública se ubicó en $1.068,33 billones. Mientras la deuda Interna en $818,81 billones (76,6 % del total), concentrada principalmente en TES de largo plazo adquiridos por los fondos de pensiones y bancos y la deuda externa pública en $249,52 billones (23,4 % del total).

El equipo está liderado por José Franco Medeiros de Morais, especialista senior en deuda del Banco Mundial, y José de Luna, especialista del sector financiero del FMI. Además, participan expertos de ambas instituciones provenientes de México, China, Brasil y Hungría, quienes aportarán experiencias y conocimientos sobre las prácticas de gestión de deuda aplicadas en otros mercados.



Según el Ministerio de Hacienda, los equipos técnicos de ambos organismos multilaterales realizarán un análisis independiente de la estrategia de endeudamiento del país, formularán recomendaciones de política pública e intercambiarán experiencias internacionales sobre la administración de la deuda soberana, con énfasis en economías emergentes y países de la región.

El ministerio señaló que la actualización de la estrategia busca dar mayor previsibilidad a la gestión de la deuda pública y fortalecer la confianza de los mercados. De acuerdo con el ministro Miguel Gómez Martínez, una planificación de mediano plazo puede contribuir a conseguir condiciones de financiamiento más competitivas para el país, en términos de plazos, montos y costos.