En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Abelardo De La Espriella se posesiona como presidente
Cali
Ataque Teruel
Epa Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Banco Mundial

Banco Mundial

Banco Mundial.
Economía

Tras reunión con Banco Mundial, gremios piden a nuevo gobierno priorizar inversión en estos sectores

vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra.png
Caribe

Banco Mundial explora inversiones en Atlántico; se reunirán con presidente electo De La Espriella

El Banco Mundial y el FMI respaldarán al Gobierno entrante
Economía

El Banco Mundial y el FMI respaldarán al Gobierno entrante en su agenda económica

De la Espriella se reúne con el Grupo Banco Mundial
Nación

Equipo de De La Espriella se reúne con el Grupo Banco Mundial para definir la hoja de ruta económica

Venezuela
Mundo

Siguen los acercamientos: Banco Mundial y Venezuela se reúnen para hablar sobre inversión y empleo

Dinero efectivo colombiano
Economía

Banco Mundial prevé que economía colombiana crecerá menos del 2,5 % en 2026

Medellín de fondo y hombre feliz.jpg
Antioquia

Destacan a Medellín en importante informe a nivel global del Banco Mundial

Panorámica de Bogotá
Bogotá

En riesgo construcción de planta de tratamiento de aguas residuales para Bogotá y Soacha

Zelenski-Ucrania-AFP.jpg
Mundo

G7 prestará a Ucrania 46.000 millones de euros con activos rusos congelados; Putin dice es un robo

Mujeres en Colombia reciben 19% menos en créditos que hombres en 2023
Bolsillo

¡Desigualdad financiera! Mujeres en Colombia reciben 19% menos que hombres en créditos

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad