Chontico Noche: resultados del último sorteo hoy martes 20 de octubre de 2026

El Chontico Noche es uno de los juegos de chance con mayor consulta entre los jugadores del Valle del Cauca y otras regiones de Colombia. Su identidad regional, inspirada en el chontaduro, y las diferentes modalidades de apuesta hacen que sus resultados sean buscados diariamente por quienes esperan conocer las cifras ganadoras.

Desde 2025, el juego cuenta con algunos cambios en su dinámica, entre ellos la incorporación de la quinta balota, una cifra adicional que acompaña el resultado principal y amplía las posibilidades de participación.

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Resultado del Chontico Noche hoy 20 de octubre de 2026

El número ganador del Chontico Noche de hoy martes 20 de octubre de 2026 fue

Estos son los resultados que deben tener en cuenta los jugadores:



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Quinta balota:

Los resultados pueden ser consultados a través de los canales oficiales y en los puntos autorizados, donde los jugadores pueden verificar si sus apuestas coinciden con las cifras sorteadas.

¿Qué es la quinta balota del Chontico Noche?

La quinta balota es una cifra adicional que acompaña al número principal del sorteo. Esta modalidad fue incorporada a la dinámica del juego y permite acceder a posibilidades complementarias de premio cuando se cumplen las condiciones establecidas para cada apuesta.



De esta manera, la quinta balota se suma a las modalidades tradicionales y ofrece una alternativa adicional para quienes participan en el Chontico Noche.

¿A qué hora juega el Chontico Noche?

El Chontico Noche juega todos los días, aunque el horario cambia dependiendo de la jornada:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m.

10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del Chontico Noche, existen otras modalidades como Chontico Día y Super Chontico Noche, este último programado para los jueves en horario nocturno.

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Modalidades de apuesta del Chontico Noche

El juego cuenta con diferentes modalidades, que varían según la cantidad de cifras seleccionadas y si estas deben coincidir en el mismo orden del resultado oficial.



Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador y en el mismo orden.

consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador y en el mismo orden. Combinado de cuatro cifras: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden. Tres cifras directo: exige acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

exige acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. Combinado de tres cifras: consiste en acertar las tres últimas cifras, independientemente de su orden.

consiste en acertar las tres últimas cifras, independientemente de su orden. Dos cifras o pata: requiere acertar las dos últimas cifras del resultado.

requiere acertar las dos últimas cifras del resultado. Una cifra o uña: permite obtener un premio al acertar la última cifra sorteada.

¿Cuánto cuesta jugar Chontico Noche?

El valor de la apuesta puede variar dentro de los montos establecidos para el juego. Actualmente, las cifras indicadas son:



Valor mínimo del tiquete: $500.

$500. Valor máximo por apuesta: $10.000.

Antes de realizar una apuesta, se recomienda consultar las condiciones vigentes en los puntos de venta autorizados.

Requisitos para reclamar premios del Chontico Noche

Las personas que resulten ganadoras deben presentar la documentación requerida por el operador en los puntos habilitados para realizar el proceso de cobro.

Entre los documentos básicos se encuentran:



Tiquete original , debidamente diligenciado y sin enmendaduras.

, debidamente diligenciado y sin enmendaduras. Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Los requisitos pueden cambiar dependiendo del valor del premio:



Premios inferiores a 48 UVT: requieren la documentación básica.

requieren la documentación básica. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formato SIPLAFT suministrado en el punto de venta.

además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formato SIPLAFT suministrado en el punto de venta. Premios superiores a 182 UVT: requieren también una certificación bancaria vigente. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar hasta ocho días hábiles.

Consultar los resultados oficiales del Chontico Noche permite a los jugadores comprobar sus apuestas y, en caso de obtener un premio, conocer los documentos y condiciones necesarios para adelantar el proceso de reclamación.