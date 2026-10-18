Chontico Noche, resultado del último sorteo hoy domingo 18 de octubre de 2026

El Chontico Noche es uno de los chances más consultados por los jugadores del Valle del Cauca y otras regiones de Colombia. Su identidad regional, inspirada en el chontaduro, y sus distintas modalidades de apuesta mantienen el interés de quienes buscan acertar las cifras ganadoras.

Desde 2025, el juego incorporó cambios en su dinámica, entre ellos la quinta balota, una cifra adicional que complementa el resultado principal y amplía las alternativas de participación.

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Resultado del Chontico Noche hoy, domingo 18 de octubre de 2026

El número ganador del Chontico Noche de este domingo 18 de octubre de 2026 es el (resultado en breve).



Número ganador: resultado en breve.

Dos últimas cifras: resultado en breve.

Tres últimas cifras: resultado en breve.

Quinta balota: resultado en breve.

Los jugadores pueden consultar las cifras en los canales oficiales y los puntos autorizados para comprobar si sus apuestas coinciden con el resultado ganador.

¿Qué es la quinta balota del Chontico Noche?

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La quinta balota es una cifra adicional que acompaña al resultado principal del sorteo. Esta alternativa, incorporada a la dinámica del juego, permite acceder a posibilidades complementarias de premio cuando se cumplen las condiciones establecidas para la apuesta.

Su inclusión amplía las opciones disponibles para los participantes y se suma a las modalidades tradicionales del Chontico Noche.

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¿A qué hora juega el Chontico Noche?

El sorteo se realiza diariamente y tiene los siguientes horarios, según el día de la semana:

Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del Chontico Noche, los jugadores pueden encontrar otras modalidades, como Chontico Día y Super Chontico Noche, este último programado los jueves en horario nocturno.

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Modalidades de apuesta del Chontico Noche

El juego ofrece distintas opciones para participar, de acuerdo con la cantidad de cifras seleccionadas y el orden en que deben coincidir con el resultado oficial.

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Cuatro cifras directo o superpleno: exige acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden.

Combinado de cuatro cifras: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar su orden.

Tres cifras directo: requiere acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado de tres cifras: premia cuando coinciden las tres últimas cifras, independientemente de su orden.

Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras del resultado.

Una cifra o uña: permite obtener un premio al acertar la última cifra sorteada.

¿Cuánto cuesta jugar Chontico Noche?

El valor de las apuestas permite participar con diferentes presupuestos, de acuerdo con los montos indicados para el juego:

Valor mínimo del tiquete: $500.

Valor máximo por apuesta: $10.000.

Antes de realizar una jugada, es recomendable verificar las condiciones vigentes en los puntos autorizados.

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Requisitos para reclamar premios del Chontico Noche

Para cobrar un premio, los ganadores deben presentar la documentación exigida por el operador en los puntos habilitados.

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Documentos básicos:

Tiquete original diligenciado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Los requisitos adicionales dependen del valor del premio:

Premios inferiores a 48 UVT: requieren la documentación básica.

Premios entre 48 y 181 UVT: exigen diligenciar el formato SIPLAFT suministrado en el punto de venta.

Premios superiores a 182 UVT: requieren, además, una certificación bancaria vigente. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar hasta ocho días hábiles.

Consultar los resultados oficiales del Chontico Noche y conocer las condiciones de cada modalidad permite a los jugadores verificar sus apuestas y adelantar los trámites correspondientes en caso de obtener un premio.