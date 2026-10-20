Super Astro Sol hoy martes 20 de octubre de 2026 con el resultado del último sorteo

El Super Astro Sol es una de las modalidades de juegos de azar más conocidas en Colombia. Su dinámica combina un número de cuatro cifras, que puede ir del 0000 al 9999, con uno de los 12 signos del zodiaco.

Resultado del Super Astro Sol hoy, martes 20 de octubre de 2026

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El número ganador del Super Astro Sol de este martes 20 de octubre de 2026 es el 2209 - Acuario



Número ganador: 2209

Dos últimas cifras: 09

Tres últimas cifras: 209

Signo zodiacal: Acuario

La organización recomienda consultar los resultados a través de los canales oficiales y conservar el tiquete en buen estado para facilitar la verificación de la apuesta y cualquier trámite relacionado con el cobro de premios.

¿A qué hora juega el Super Astro Sol?

Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Los resultados oficiales se publican minutos después de cada jornada mediante canales autorizados y puntos de venta.

¿Cómo jugar al Super Astro Sol?

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Para participar, los apostadores deben elegir un número de cuatro cifras y un signo zodiacal. El premio depende de la coincidencia entre la combinación seleccionada y el resultado oficial del sorteo.

El proceso para realizar una apuesta incluye los siguientes pasos:



Elegir un número: seleccionar una combinación entre 0000 y 9999. Escoger un signo zodiacal: elegir entre Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Seleccionar la opción Todos los signos: esta alternativa permite jugar el mismo número sin elegir un signo específico. Registrar las apuestas: es posible incluir hasta cuatro apuestas en un mismo tiquete.

Esta mecánica permite a los participantes elegir diferentes combinaciones de números y signos según sus preferencias.

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¿Dónde jugar al Super Astro Sol?

El Super Astro Sol está disponible en puntos de venta autorizados en distintas ciudades y municipios de Colombia. Los participantes pueden acercarse a estos establecimientos para registrar sus apuestas y obtener el tiquete correspondiente al sorteo oficial.

Se recomienda realizar las jugadas únicamente en puntos autorizados para garantizar la validez del tiquete.

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¿Cuánto cuesta jugar al Super Astro Sol?

El valor de las apuestas permite participar con diferentes presupuestos. Los montos indicados son los siguientes:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Antes de jugar, se recomienda verificar las condiciones vigentes en los puntos de venta autorizados.

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¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

Las personas que obtengan un premio deben presentar la documentación exigida por la entidad operadora. Los requisitos varían según el monto ganado.

Documentos básicos

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Para iniciar el trámite, se solicitan los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio

Premios inferiores a 48 UVT: se requieren los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos fundamentales, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

Premios superiores a 182 UVT: se requiere la documentación anterior y una certificación bancaria vigente. El pago se realiza mediante transferencia bancaria.

Cumplir con los requisitos correspondientes permite facilitar la validación de la información y avanzar con el proceso de reclamación.

Con sorteos de lunes a sábado, una dinámica que combina números de cuatro cifras y signos zodiacales, y distintas opciones de apuesta, el Super Astro Sol continúa siendo uno de los juegos de azar consultados por los participantes en Colombia.