Resultado del último sorteo de Caribeña Día hoy martes 20 de octubre de 2026

El Caribeña Día es uno de los juegos de azar tradicionales y más consultados en Colombia. Su popularidad se relaciona con la frecuencia de sus sorteos y la posibilidad de verificar los resultados oficiales a través de canales autorizados y puntos de venta.

Resultado del Caribeña Día hoy, martes 20 de octubre de 2026

Publicidad

El número ganador del chance Caribeña Día de este martes 20 de octubre de 2026 está pendiente de publicación.

Número ganador: (resultado en breve)

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Cuando se publiquen los resultados oficiales, los participantes podrán comparar las cifras de sus tiquetes y consultar con un vendedor autorizado si obtuvieron algún premio.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

¿A qué hora juega el Caribeña Día?

Publicidad

El sorteo del Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 2:30 p. m. Los resultados oficiales pueden consultarse poco después de esa hora, una vez finalizado el sorteo.

Los números ganadores se publican mediante canales autorizados y puntos de venta, donde los apostadores pueden verificar sus jugadas.

Publicidad

¿Cómo jugar el chance Caribeña Día?

El Caribeña Día ofrece distintas modalidades de apuesta. El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y de si coinciden con el número ganador en el orden establecido.

Estas son las principales opciones disponibles:

Publicidad

Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.

Tres cifras directo: requiere acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

Tres cifras combinado: premia el acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: requiere acertar únicamente la última cifra del resultado.

Cada modalidad tiene condiciones de premio específicas, por lo que es importante consultar las reglas vigentes antes de realizar una apuesta.

¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día?

Publicidad

El chance Caribeña Día permite participar con diferentes montos, lo que facilita ajustar el valor de la apuesta al presupuesto de cada jugador.

Los valores indicados para participar son los siguientes:

Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Los participantes deben verificar los montos permitidos y las condiciones vigentes en los puntos de venta autorizados.

Publicidad

¿Qué requisitos se necesitan para reclamar premios del Caribeña Día?

Los documentos exigidos para cobrar un premio dependen del monto obtenido. Como requisitos generales, se solicitan los siguientes:

Publicidad

Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

También pueden requerirse documentos adicionales según el valor del premio:

Premios inferiores a 48 UVT: se solicitan los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos fundamentales, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT en el punto de venta autorizado.

Premios superiores a 182 UVT: se requiere una certificación bancaria expedida con una antigüedad máxima de 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Antes de reclamar un premio, se recomienda confirmar con el operador autorizado los requisitos aplicables y el procedimiento de pago.

Con sorteos de lunes a sábado, diferentes modalidades de apuesta y opciones para consultar los resultados, el Caribeña Día mantiene su presencia entre los juegos de azar conocidos por los participantes en Colombia.