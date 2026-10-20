Conozca el resultado del sorteo de Paisita Día hoy martes 20 de octubre de 2026

Paisita Día es reconocido por su tradición en Antioquia y por rendir homenaje a la cultura paisa. Sus sorteos se transmiten por Teleantioquia, lo que permite a los participantes seguir la transmisión y conocer el resultado oficial.

Número ganador de Paisita Día hoy, 20 de octubre

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El resultado del sorteo de Paisita Día de este martes 20 de octubre de 2026 se conocerá próximamente. Los apostadores podrán consultar aquí el número ganador y verificar si su tiquete coincide con las cifras oficiales.

Número ganador: resultado en breve.

Dos últimas cifras: resultado en breve.

Tres últimas cifras: resultado en breve.

La quinta: resultado en breve.

Los jugadores pueden apostar desde $500 hasta $25.000. Para ganar el premio mayor, el número seleccionado debe coincidir exactamente con el resultado del sorteo, respetando el orden de las cifras de izquierda a derecha.



Desde 2025, los apostadores también pueden incluir una quinta balota o número adicional. Esta opción permite aumentar el valor del premio cuando se cumplen las condiciones establecidas para la apuesta.

¿A qué hora juega Paisita Día?

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El sorteo de Paisita Día se realiza todos los días, aunque el horario cambia según la jornada:

De lunes a sábado: a la 1:00 p. m.

Domingos y días festivos: a las 2:00 p. m.

Los participantes pueden seguir la transmisión en vivo y consultar posteriormente los resultados para comprobar sus apuestas.

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¿Cómo se juega el chance Paisita Día?

El chance cuenta con diferentes modalidades de apuesta. El premio depende de la cantidad de cifras acertadas y de si coinciden en el orden establecido.

Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto del sorteo.

Combinado de cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado de tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Paisita Día?

Los ganadores deben presentar los documentos requeridos para reclamar el dinero. La documentación adicional depende del monto del premio.

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Documentos básicos

En todos los casos, se deben presentar los siguientes documentos:

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Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio

Premios menores a 48 UVT: se requieren los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar y presentar el formato SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta (PDV).

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Premios superiores a 182 UVT: también se debe presentar una certificación bancaria a nombre de la persona que diligenció el tiquete. El documento debe tener una vigencia no mayor a 30 días. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Se recomienda verificar el resultado oficial y conservar el tiquete en buen estado para facilitar el proceso de reclamación en caso de resultar ganador.