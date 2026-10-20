Sinuano Día hoy, martes 20 de octubre de 2026: consulte el número ganador del último sorteo

El Sinuano Día es uno de los juegos de azar más populares de la Costa Caribe colombiana. Miles de apostadores participan en cada sorteo, especialmente en departamentos como Córdoba, Sucre, Magdalena, Bolívar y Atlántico.

Número ganador del chance Sinuano Día hoy

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El número ganador del chance Sinuano Día de este martes 20 de octubre de 2026 está pendiente de publicación.

Número ganador: (resultado en breve)

Dos últimas cifras: (resultado en breve)

Tres últimas cifras: (resultado en breve)

La quinta: (resultado en breve)

Una vez se publiquen los resultados oficiales, los participantes podrán comparar las cifras de sus tiquetes con el número ganador. Para confirmar un posible premio, también es recomendable verificar la información con el vendedor autorizado.

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¿A qué hora juega el Sinuano Día?

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El sorteo del Sinuano Día se realiza todos los días a las 2:30 p. m. Los resultados oficiales pueden consultarse después de esa hora, una vez finalizado el proceso del sorteo.

¿Cómo se juega el chance Sinuano Día?

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El Sinuano Día cuenta con diferentes modalidades de apuesta. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y de si estas coinciden en el mismo orden del resultado oficial.

Estas son las principales opciones:

Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras del número ganador en el mismo orden.

Combinado de cuatro cifras: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden en que aparezcan.

Tres cifras directo: premia a quienes acierten las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado de tres cifras: permite obtener un premio al acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras del resultado.

Una cifra o uña: requiere acertar únicamente la última cifra del número ganador.

¿Qué documentos se necesitan para reclamar un premio del Sinuano Día?

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Los requisitos para reclamar un premio dependen del monto ganado. Sin embargo, existen documentos básicos que deben presentarse para iniciar el trámite.

Documentos básicos

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Los ganadores deben contar con los siguientes documentos:

Tiquete original debidamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Premios inferiores a 48 UVT

Para reclamar premios inferiores a 48 unidades de valor tributario (UVT), se deben presentar los documentos básicos mencionados anteriormente.

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Premios entre 48 y 181 UVT

Además de los documentos fundamentales, los ganadores deben diligenciar y entregar el formato SIPLAFT, disponible en los puntos de venta autorizados.

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Premios superiores a 182 UVT

En estos casos, se requiere la documentación básica y el formato correspondiente, además de una certificación bancaria con una vigencia máxima de 30 días, expedida a nombre de la persona que registró el tiquete.

Antes de iniciar el trámite, se recomienda confirmar los requisitos vigentes con el operador autorizado, especialmente cuando el premio corresponde a un monto elevado.