Conozca el resultado del sorteo de Chontico Día hoy martes 20 de octubre de 2026

El chance Chontico Día es uno de los sorteos más populares del Valle del Cauca y una de las opciones más consultadas por los apostadores en Colombia. Sus resultados diarios despiertan el interés de quienes buscan comprobar si sus números coinciden con la combinación ganadora.

Número ganador de Chontico Día hoy, martes 20 de octubre de 2026

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El número ganador del chance Chontico Día de este martes 20 de octubre de 2026 es el 0164 - 0.



Número ganador: 0164

Dos últimas cifras: 64

Tres últimas cifras: 164

Quinta balota: 0

Los participantes pueden comparar sus tiquetes con las cifras oficiales y consultar con su vendedor autorizado para verificar si obtuvieron algún premio.

¿A qué hora juega Chontico Día?

El sorteo de Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p. m. Los resultados oficiales pueden consultarse después de esa hora a través de los canales autorizados y los puntos de venta.

Además, el sorteo se transmite en vivo para quienes desean seguir el anuncio del número ganador en tiempo real.

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¿Cómo se juega el chance Chontico Día?

Chontico Día cuenta con varias modalidades de apuesta. Cada una ofrece condiciones de acierto diferentes, según la cantidad de cifras seleccionadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial.



Cuatro cifras directo o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Cuatro cifras combinado: permite ganar al acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: requiere acertar las tres últimas cifras en el orden correcto.

Tres cifras combinado: consiste en acertar las tres cifras sin importar el orden.

Dos cifras o pata: exige acertar las dos últimas cifras exactas.

Una cifra o uña: requiere acertar únicamente la última cifra.

Estas modalidades permiten elegir entre diferentes opciones de apuesta, cuyos premios dependen de las condiciones de cada jugada.

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¿Cuánto cuesta apostar en Chontico Día?

El chance Chontico Día ofrece distintos montos de apuesta, de acuerdo con la información suministrada:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos.

Estos valores permiten a los participantes ajustar sus jugadas a diferentes presupuestos. Se recomienda verificar las condiciones vigentes con el operador autorizado.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Chontico Día?

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Para cobrar un premio, los ganadores deben presentar los documentos exigidos por el operador. Los requisitos adicionales dependen del monto obtenido.

Documentos básicos

Tiquete original en buen estado, correctamente diligenciado y sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos según el valor del premio

Premios menores a 48 UVT: se requieren únicamente los documentos básicos.

Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos básicos, se debe diligenciar el formulario SIPLAFT.

Premios superiores a 182 UVT: también se exige una certificación bancaria a nombre del ganador, con una vigencia máxima de 30 días. El pago se realiza mediante transferencia bancaria y puede tardar aproximadamente ocho días hábiles.

Antes de iniciar el trámite, se recomienda confirmar con el operador los documentos y las condiciones vigentes para reclamar el premio.

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Gracias a sus sorteos diarios y a sus diferentes modalidades de apuesta, Chontico Día continúa entre los chances más consultados en Colombia. Los participantes pueden revisar los resultados después de la 1:00 p. m. y comprobar si sus números coinciden con los ganadores.