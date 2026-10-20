Resultado del último sorteo de Dorado Tarde hoy martes 20 de octubre de 2026

El Dorado Tarde es uno de los juegos de azar con amplia participación en Colombia, gracias a su cobertura nacional y a la posibilidad de consultar los resultados oficiales después de cada sorteo.

Resultado del Dorado Tarde hoy, martes 20 de octubre de 2026

Publicidad

El número ganador del chance Dorado Tarde de este martes 20 de octubre de 2026 es el 1618 - 1



Número ganador: 1618

Dos últimas cifras: 18

Tres últimas cifras: 618

La quinta: 1

Una vez se conozca el resultado oficial, los participantes podrán comparar las cifras de sus tiquetes y acudir a un punto autorizado para confirmar si obtuvieron algún premio.

¿A qué hora juega el Dorado Tarde?

El sorteo del Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m. Los resultados oficiales suelen publicarse pocos minutos después de finalizar el sorteo, a través de los canales autorizados y los puntos de venta.

Los domingos y festivos no se realizan sorteos.

Publicidad

¿Cuánto paga el Dorado Tarde según la modalidad de apuesta?

Uno de los atractivos del Dorado Tarde es su plan de premios, que contempla diferentes pagos según la modalidad elegida y la cantidad de cifras acertadas.

Publicidad

De acuerdo con el plan de premios indicado, por cada peso apostado se paga lo siguiente:



Cuatro cifras directas: 4.500 veces el valor apostado.

Cuatro cifras combinadas: 208 veces el valor apostado.

Tres últimas cifras directas: 400 veces el valor apostado.

Tres últimas cifras combinadas: 83 veces el valor apostado.

Dos últimas cifras o pata: 50 veces el valor apostado.

Una cifra o uña: cinco veces el valor apostado.

El monto que puede recibir cada ganador depende de la modalidad seleccionada, el valor de la apuesta y las condiciones aplicables al sorteo.

¿Qué requisitos se necesitan para reclamar un premio del Dorado Tarde?

Para reclamar un premio del Dorado Tarde, especialmente cuando el monto es igual o superior a $100.000 pesos colombianos, se deben cumplir los requisitos establecidos por Paga Todo.

Publicidad

Entre las condiciones señaladas se encuentran:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y debidamente diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía, indicada como documento válido para el trámite.

También es importante conservar el tiquete en buenas condiciones, ya que los tachones, las enmendaduras o las inconsistencias en la información pueden afectar el proceso de validación y pago del premio.

Antes de iniciar el trámite, se recomienda consultar con un punto autorizado las condiciones vigentes para reclamar las ganancias.