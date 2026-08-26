No es viable volver a la regla fiscal, pero estabilizaremos deuda: ViceHacienda

"Técnicamente no veo factible volver a la regla fiscal tal y como está concebida hoy en el corto plazo, pero soy tremendamente consciente de la importancia de un ancla fiscal de mediano plazo. Entonces, estamos trabajando en esa dirección. Un objetivo de política en el corto plazo tiene que ser evitar que la deuda siga creciendo", aseguró este miércoles el viceministro de Hacienda, Juan Sebastián Betancourt, durante su intervención en la Convención Bancaria que se desarrolla en Cartagena.

La declaración del funcionario se da en un contexto en el que el gobierno de Abelardo De La Espriella ha expresado sus preocupaciones por el estado en que recibió las finanzas públicas de Colombia y ha pedido al Congreso que le permita reescribir toda la propuesta de presupuesto para el próximo año. Esta misma semana una nueva versión de la ley de presupuesto tiene que llegar para su discusión.

Si no volvemos a la regla fiscal, ¿cuál es el plan del gobierno entonces?

Según Betancourt, el grueso del ajuste se dará en el lado de los gastos, comenzando por una reducción de los mismos para este mismo año.



El objetivo durante la administración de De La Espriella será mantener la deuda pública Colombia y evitar que siga creciendo; será un nuevo gobierno, a partir de 2030, el que se dedique a llevar esa deuda hacia niveles 'más razonables'.

"Estamos pensando en un proyecto a 4 años que ancle un nivel de deuda, y más adelante será necesario irla bajando", dijo el funcionario.

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Solo mantener el nivel de deuda le costará al gobierno unos 4 puntos del PIB en esfuerzo fiscal.

El gobierno evalúa, entre otras cosas, redirigir transferencias y mostrar un esfuerzo por 'adelgazar al Estado'. Además, esas medidas de recorte irán complementadas con medidas de ingresos. Es decir, que se confirma el interés de la administración actual por llevar al Congreso una reforma tributaria.

Las medidas de ese ajuste serán ampliadas por el ministro Miguel Gómez, quien tiene prevista una conferencia ante los banqueros este viernes.

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Los sanos anuncios del gobierno han ayudado a bajar el dólar: gerente de Banrep

Mientras tanto, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, aseguró que el elevado déficit fiscal de Colombia está también presionando la rebaja en el precio del dólar, que hoy está en sus niveles más bajos desde 2018, muy cerca de los 3.000 pesos.

Y es que el déficit fiscal debe ser financiado con endeudamiento, y hoy el país está pagando tasas de interés elevadas a los inversionistas, entre otras cosas debido a la alta inflación en el país.

"Lo anterior resulta particularmente paradójico cuando se observa que la apreciación se refuerza cuando mejora la percepción de riesgo país gracias a los sanos anuncios del nuevo gobierno sobre su voluntad de adelantar un importante proceso de ajuste fiscal y una política económica general más amigable con el sector privado. Esto es precisamente lo que ha sucedido en los últimos tres meses en el caso colombiano por el atractivo que eso genera para atraer recursos del exterior y convertirlos en pesos a través del mercado cambiario", dijo Villar.