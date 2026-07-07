Costos logísticos ya representan hasta el 13 % del PIB y llevan a empresas a replantear estrategias

Los costos logísticos se han convertido en uno de los principales retos para las empresas en Colombia. De acuerdo con cifras de Planeación Nacional, estos representan hasta el 13 % del Producto Interno Bruto (PIB), lo que ha impulsado la búsqueda de estrategias para reducir gastos sin afectar la operación.

Una de las alternativas que ha ganado relevancia es la optimización de los empaques y la consolidación de proveedores. Estudios del sector indican que el rediseño de empaques secundarios puede generar ahorros de hasta un 8,2 % en los costos de distribución, al disminuir pérdidas por almacenamiento, devoluciones y el uso excesivo de materiales.

BLU Radio, Empresa referencia / Foto: Pixabay

En este contexto, también ha crecido el interés por los modelos de proveeduría integral o de "ventanilla única", que permiten a las empresas adquirir diferentes insumos a través de un solo proveedor, simplificando procesos de compra y logística.

El mercado colombiano de empaques y plásticos mueve cerca de 35 billones de pesos al año, según cifras de Acoplásticos, y enfrenta además mayores exigencias en materia de sostenibilidad y aprovechamiento de materiales durante 2026. Esto ha llevado a que varias compañías incorporen procesos más eficientes y reduzcan el impacto ambiental de sus operaciones.



En ese panorama se encuentra la empresa vallecaucana Representaciones Lastra, que este año cumple 47 años de operación. La compañía señala que distribuye más de 72 millones de soluciones de empaque al año y ha ampliado su oferta de productos para atender diferentes necesidades de abastecimiento desde un mismo canal.