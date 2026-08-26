Capturan a dos hombres señalados de avivar incendio en Dolores, Tolima

La emergencia por los incendios forestales que afecta a varios municipios del Tolima tomó un nuevo rumbo judicial con la captura de dos hombres que, según las autoridades, fueron sorprendidos presuntamente avivando las llamas y realizando tala de árboles en zona rural de Dolores.

El procedimiento se cumplió hacia las 5:00 de la tarde en la vereda Guacamaya, luego de que habitantes de la zona alertaran a la Policía sobre la presencia de varias personas que estarían interviniendo en el área afectada por el fuego.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, confirmó la captura a través de sus redes sociales y destacó el trabajo de las autoridades frente a las investigaciones que buscan determinar el origen de algunos de los incendios que han generado una emergencia ambiental en el departamento.

La información entregada por la Policía indica que los uniformados de la Estación de Dolores, acompañados por integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, llegaron al sitio y encontraron a dos hombres, de 46 y 38 años, quienes fueron capturados en flagrancia.



De acuerdo con el comandante de la Policía del Tolima, coronel John Anderson Vargas Izao, los sujetos estarían presuntamente avivando las llamas y realizando actividades de tala de árboles.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron una motosierra, elemento que habría sido utilizado en las labores de tala.

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"Gracias a la información oportuna de la comunidad se logró la intervención policial y la captura de los dos hombres", explicó el coronel Vargas, quien reiteró el llamado a denunciar cualquier actividad que pueda poner en riesgo los recursos naturales.

Los capturados y la motosierra quedaron a disposición de la Fiscalía 47 Local de Dolores, por el delito de incendio.

Posteriormente, los hombres fueron presentados ante un juez mediante audiencia virtual, quien deberá determinar su situación jurídica.

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El caso cobra especial relevancia en medio de la emergencia que atraviesa el Tolima por la propagación de incendios forestales y de las investigaciones que adelantan las autoridades para establecer si algunas de estas conflagraciones fueron provocadas de manera intencional.

La Policía también advirtió sobre el riesgo de realizar quemas, incluso cuando sean consideradas controladas, debido a que las condiciones de sequía y los fuertes vientos pueden hacer que el fuego se salga de control y termine afectando bosques, fauna, flora, viviendas y comunidades.

El coronel Vargas pidió a los ciudadanos reportar oportunamente cualquier comportamiento sospechoso relacionado con incendios o afectaciones ambientales a través de la línea 123 o ante la patrulla de Policía más cercana.

La institución aseguró que la información será manejada con absoluta reserva.