Congreso espera que FMI apruebe créditos por más de US$20.000 millones para reducir costo de deuda

El representante a la Cámara por Antioquia Óscar Darío Pérez, del Centro Democrático y ponente del Presupuesto General de la Nación, dijo que el Congreso espera que el Fondo Monetario Internacional (FMI) apruebe a Colombia una línea de crédito flexible superior a los US$20.000 millones. En entrevista con Mañanas Blu, explicó que esos recursos permitirían reducir el costo del servicio de la deuda para 2027, un año en el que el país enfrenta tasas de TES de entre 14 % y 16 %.

La Plenaria del Senado tiene previsto iniciar el próximo lunes, desde las 9:00 de la mañana, el debate del proyecto de ley del Presupuesto de 2027. Así lo anunció el presidente del Congreso, senador Honorio Henriquez, quien dijo que se espera “sacarlo adelante ese día”. El monto del proyecto se mantiene en $634,9 billones, tras un recorte de cerca de $8 billones en el servicio de la deuda para financiar, entre otras cosas, la atención del terremoto.

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Qué presupuesto tendría validez jurídica

Pérez explicó que la discusión se enredó por una cadena de hechos. El primer proyecto, presentado por el gobierno anterior, fue devuelto por el Congreso, y el actual Ejecutivo radicó una nueva versión antes del 30 de agosto. Luego, las comisiones económicas aprobaron en primer debate un texto que respetó el monto, pero incluyó un pliego de modificaciones con traslados entre ministerios.

Según el representante, si el Gobierno optara por adoptar el presupuesto por decreto, tendría que hacerlo con el aprobado en primer debate. “El presentado por este gobierno el 30 de agosto, pues después de devolución del Congreso, y el presentado por Petro ya no tiene un valor jurídico”, afirmó.



Plazo y mensaje a los mercados

El congresista recordó que la Constitución exige aprobar el presupuesto antes del 20 de octubre, que cae en martes. Dijo que las plenarias de Senado y Cámara tendrían el lunes para estudiarlo y aprobarlo, y que una eventual conciliación podría hacerse el martes.

Para Pérez, lo deseable es que el Congreso lo apruebe. “No aprobarlo por el Congreso es un mensaje muy desafortunado a los mercados internacionales”, sostuvo. Señaló que Colombia está ante el FMI “prácticamente bajo un plan de desempeño” para recuperar los créditos flexibles, que según él se otorgan a tasas cercanas al 4 %. Añadió que el país ya perdió el grado de inversión y está en grado especulativo.

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El representante afirmó que el proyecto del gobierno anterior ocultaba gastos que debían estar incorporados. Citó tres ejemplos: el cálculo de la nómina, que no habría considerado el aumento del salario mínimo; la omisión de unos 100.000 pensionados que se esperan para el año entrante; y un servicio de la deuda subestimado, que figuraba en $118 billones cuando, según él, es de $155 billones. Estas afirmaciones corresponden a la versión del congresista y no fueron contrastadas en la entrevista.

Subsidios de energía y otros sectores

Pérez indicó que uno de los ministerios con mayor aumento es el de Minas y Energía, que pasa de $5,6 billones en el presupuesto inicial a $8,6 billones. Explicó que esos cerca de $3 billones adicionales buscan “desatrasar” y garantizar los subsidios de los estratos 1, 2 y 3. También señaló que el sector Salud recibió $2 billones más y que hubo movimientos en Deporte y traslados de recursos al Fondo Milagro.

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Fondo Milagro y deudores de la DIAN

Sobre 2026, el congresista mencionó el proyecto de ley 401 de 2026, con mensaje de urgencia, que adiciona $2,7 billones para el Fondo Milagro. Esos recursos provendrían de los decretos de emergencia económica que reducen intereses y sanciones a deudores morosos de la DIAN, con beneficios vigentes hasta el 16 o 17 de noviembre. Pérez estimó que el recaudo podría superar esa cifra, porque la cartera de la entidad asciende a $29 billones.

“No es patear la deuda hacia adelante”

Ante la pregunta de si trasladar cerca de $8,4 billones de deuda a futuras vigencias equivale a “patear el balón hacia adelante”, Pérez lo rechazó. Explicó que eso ocurre cuando el Estado refinancia o reestructura por falta de caja, y que aquí se trata de reducir el costo del servicio gracias a las negociaciones con el FMI.

“De una obligación que yo tenía de 100, pues me puede terminar por mis gestiones costando 70 u 80”, dijo. Aseguró que el Fondo, que según él le cerró las puertas al gobierno anterior, hoy se las está abriendo al actual.

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Como referencia, Pérez recordó que durante el gobierno Duque el FMI aprobó a Colombia un crédito flexible de US$17.000 millones por la pandemia, del cual el Gobierno utilizó solo US$5.400 millones. Por eso, dijo, existe la esperanza de que el cupo ahora sea superior a los US$20.000 millones, un monto con el que incluso los $8 billones de alivio en deuda “se queden cortos”.