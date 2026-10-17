“Necesitamos nivelar la cancha”: proyecto busca cobrar IVA a compras en plataformas asiáticas

Las compras que llegan a Colombia a través de plataformas como Temu y Shein siguen siendo objeto de controversia por las condiciones tributarias con las que ingresan algunos paquetes al país. Ante esto, el Congreso de la República estudia una iniciativa para modificar la exención de IVA aplicable a determinadas importaciones realizadas mediante tráfico postal y envíos urgentes, una discusión que también ha sido planteada por empresarios del sector textil colombiano.

En entrevista con Noticias de la mañana, Jhon Jairo Berrío, representante a la Cámara por el Centro Democrático, explicó que la iniciativa que impulsa busca modificar las condiciones tributarias para determinados envíos provenientes de países con los que Colombia no tiene un Tratado de Libre Comercio.

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“Lo que estamos revisando es un proyecto de ley (...) que busca imponer IVA del 19 % a las plataformas asiáticas, o sea, con aquellos países con los que no tenemos Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Porque necesitamos nivelar la cancha, necesitamos una competencia leal, necesitamos que no sea en contra de los empresarios de Colombia, pero sobre todo de la generación de empleo en Colombia. Yo prefiero el empleo en Colombia sobre el empleo en la China”, aseguró.

¿El IVA aplicaría a todas las compras internacionales?

El congresista hizo una precisión sobre el alcance que pretende darle a la medida. Según explicó, no se plantea como un impuesto indiscriminado para todo envío proveniente del exterior, sino que estaría dirigido a productos originarios de países sin un acuerdo comercial que contemple ese beneficio con Colombia.



“Es para las plataformas con los países que no tenemos Tratado de Libre Comercio, el producto origen de aquellos países con los que no se tiene Tratado de Libre Comercio. Y claramente nosotros no tenemos Tratado de Libre Comercio con China”, sostuvo el legislador antioqueño.

La discusión surge por el Proyecto de Ley 466 de 2025 Cámara, que busca modificar la exención del IVA para importaciones realizadas mediante tráfico postal y envíos urgentes, y que actualmente se ha aprobado en primer debate.

Shein Foto: AFP

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El empleo colombiano, uno de los argumentos

Berrío sostuvo que detrás de cada producto importado no solo se encuentra el valor de la mercancía, sino también una cadena de producción que, a su juicio, deja de desarrollarse en Colombia cuando la compra se realiza directamente en mercados extranjeros.

“Cuando traemos un paquete desde la China, a través de una de estas plataformas, no estamos trayendo simplemente la prenda de vestir, estamos trayendo consigo la mano de obra, estamos trayendo el servicio eléctrico, estamos trayendo el transporte, estamos trayendo todo lo que tiene que ver con la producción”, afirmó.

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Berrío habla de un recaudo de hasta $5 billones

Durante la conversación, el representante aseguró que, de acuerdo con sus cálculos, el Estado estaría dejando de percibir entre $4 y $5 billones por cuenta del tratamiento tributario de estos envíos.

El integrante de la Comisión Tercera agregó que el Gobierno ha mostrado interés en incorporar una medida de este tipo dentro de su Ley de Rescate.

“El Ministro de Hacienda tiene el interés de incluir esa situación de colocar el IVA en el articulado del proyecto de Ley de Rescate Económico. Va a haber, en palabras del ministro, un artículo que tenga que ver con colocar el IVA a las plataformas asiáticas”, señaló.

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Berrío afirmó además que su iniciativa se encamina hacia el segundo debate en la plenaria de la Cámara y espera que pueda continuar su trámite en el Senado antes de finalizar el año.

Esta discusión coincide con que empresarios como Arturo Calle participaran esta semana en la audiencia de la Comisión Tercera y expusieran sus preocupaciones por el impacto de plataformas internacionales sobre el sector textil y de confecciones.

#EnDesarrollo En medio de una audiencia pública ocurrida ayer en la Comisión Tercera de la Cámara, el reconocido empresario Arturo Calle señaló que ha perdido cerca de 2.000 empleos ante la proliferación de compras en plataformas como Shein y Temu: "Si usted tiene menos… pic.twitter.com/Zrbc15pQZg — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 16, 2026

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Escuche aquí la entrevista completa: