¿IVA a productos de Temu y Shein? Inexmoda pide revisión a los llamados “minimis”

Las plataformas de comercio electrónico han tomado auge en los últimos años por su facilidad de compra y por los bajos precios que ofrecen a sus clientes, tal es el caso de Temu y Shein, dominantes en países como Colombia.

Sin embargo, algunos empresarios medianos y pequeños del país se hacen la pregunta de por qué las compras en plataformas como estas no pagan el IVA del 19 % como muchos otros productos; lo que piden desde el sector es “igualar la cancha” y “jugar” bajo las mismas condiciones cuando se trata de producto nacional.

¿Por qué no se paga IVA cuando se compra por Temu, Shein y otras?

Cuando una persona realiza compras en estas páginas, los pedidos de bajo costo ingresan al país sin ese impuesto. En Colombia, la normativa exime del IVA a las importaciones que no superen los USD 200 FOB, siempre y cuando el país de origen o procedencia mantenga un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia que contemple explícitamente este beneficio.

Plataformas asiáticas de comercio aprovechan esta condición despachando sus productos a través de centros de distribución en Estados Unidos. En términos sencillos, debido a que el TLC entre Colombia y EE. UU. reconoce el “criterio de procedencia”, los envíos desde territorio estadounidense cumplen las condiciones para no pagar el 19% de IVA.



De acuerdo con un reporte de 2026 de Inexmoda, durante la feria Nextech, este modelo genera un ingreso masivo estimado en 100.000 paquetes diarios de Temu, cerca de 3 millones al mes.

¿Se viene IVA a productos pedidos directamente por Temu y Shein?

Por eso, desde la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico e Inexmoda piden al Gobierno nacional revisar las normas para lograr una competencia más nivelada e impulsar lo hecho en Colombia, sin restringir las compras en otras plataformas. Lo que está directamente relacionado con los llamados minimis.

Shein Foto: AFP

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¿Qué es el régimen de minimis y cómo funciona en Colombia?

El régimen aduanero de minimis es un esquema internacional diseñado para agilizar el ingreso de envíos de bajo valor mediante trámites simplificados y exenciones tributarias, reduciendo así los costos de control aduanero.

En Colombia, por ejemplo, los paquetes de hasta 200 dólares no pagan impuestos de aduana, que serían esos pequeños pedidos por apps de compras.

La presidenta ejecutiva de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, María Fernanda Quiñónez, insistió en que esto afecta la competitividad y a todos “los eslabones de la productividad”. Además de desbordar las capacidades del país.

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“La propuesta que yo le hago al Gobierno directamente es el planteamiento del IVA, creemos que es la solución inmediata a este tema; es emparejar la cancha”, recalcó Quiñónez en diálogo con Blu Radio.

Asimismo, mencionó que lo que ahora se está viendo en países como Colombia es la entrada de paquetes que están “siendo la base de negocios” que, por la forma en cómo se traen, no pagan impuestos y se configura “como contrabando”, según dijo.