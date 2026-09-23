Uber escuchó a las mujeres: así es la novedad en la aplicación desde este miércoles

Uber anunció el lanzamiento de Uber Mujeres en Colombia, una nueva opción dentro de su aplicación que permitirá a las usuarias solicitar trayectos preferiblemente con arrendadoras. La alternativa comenzará a implementarse de manera gradual desde este miércoles, 23 de septiembre, en Bogotá, Medellín y Cali, ampliando las posibilidades para que las mujeres decidan cómo quieren movilizarse.

La nueva función surge como resultado de las experiencias recogidas por la plataforma durante los últimos años. Además, ya se ha consolidado en otros países de la región como México, Argentina, Chile y Brasil.

“Uber Mujeres es el siguiente paso de un camino que comenzó escuchando a las mujeres”, explicó Ángela Mendoza, gerente general de Uber para la región Andina, quien recordó que en 2021 fue lanzada Uber Ellas, una opción que permitió a las arrendadoras decidir si querían realizar trayectos con usuarias mujeres.

Según la compañía, el número de arrendadoras activas en la aplicación en Colombia aumentó más de 1.000 % durante los últimos cinco años. Uber señaló que este crecimiento también representa una oportunidad para continuar desarrollando alternativas que tengan en cuenta las necesidades y preferencias de las mujeres que utilizan la plataforma para sus desplazamientos.



Conversatorio Uber Mujeres. Foto: Blu Radio

Encuesta clave

Las preferencias de las usuarias también fueron consideradas para el lanzamiento. De acuerdo con una encuesta realizada a un grupo de usuarias liderada por Uber, 84 % manifestó que valoraría una alternativa que les permitiera movilizarse preferiblemente con arrendadoras, mientras que 96 % afirmó que Uber Mujeres responde a sus necesidades de movilidad. Los momentos en los que más contemplan utilizar esta opción son los trayectos nocturnos y aquellos en los que se desplazan solas.

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Uber Mujeres podrá utilizarse de diferentes maneras dependiendo de la disponibilidad de arrendadoras en cada ciudad. Las usuarias podrán solicitar un trayecto inmediato, recurrir a la opción de Reserva para programar el viaje con anticipación o establecer la alternativa como una Preferencia para futuras solicitudes.



Importante aclaración

La plataforma aclaró que la posibilidad de acceder a la función dependerá de la oferta de arrendadoras disponible en cada momento.

Para activar Uber Mujeres como preferencia, las usuarias deben ingresar a la aplicación de Uber, seleccionar “Cuenta”, deslizar hasta “Preferencias de trayecto” y elegir “Prefiero trayecto con arrendadoras”.