Estos son los 10 mejores celulares con diseños inspirados en el cine y la TV

Para muchas personas, tener el celular de moda no es suficiente. Algunas buscan un teléfono cuyo diseño esté relacionado con una película, una serie, un deporte o un personaje con el que se identifican. En ese contexto, llegó a Colombia un equipo con un diseño inspirado en Harry Potter.

El realme 16 Pro Harry Potter Edition incorpora elementos relacionados con la franquicia. El equipo tiene un acabado marrón con textura de rombos, inspirado en la escena del Ajedrez Mágico. Además, cuenta con un módulo de cámara decorado que hace referencia a Hedwig, la lechuza de Harry, y el lema ‘Welcome to Hogwarts’ grabado en el marco metálico.

El escudo de Hogwarts cambia de color al exponerse al sol, en referencia a la Ceremonia de Selección con el Sombrero Seleccionador. El dispositivo también cuenta con un sistema operativo personalizado, con fondos de pantalla e íconos de aplicaciones relacionados con el universo de la saga.

Sin embargo, este no es el único celular con un diseño inspirado en la cultura pop y el cine.



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Top 10 de celulares con diseños inspirados en la cultura pop y el cine

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1. realme GT Neo 3 — Naruto Edition

La parte superior trasera imita la banda de la frente de Naruto Uzumaki, realizada en metal con el grabado de la Aldea de la Hoja. Viene empacado en un rollo de pergamino de ninja con broche de cuero e incluye una aguja de extracción de SIM con la forma del logo de Konoha y un cargador decorado con el patrón de la ropa de Naruto.

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2. Xiaomi Redmi Note 12 Turbo — Harry Potter Edition

Antes del realme 16 Pro, Xiaomi presentó esta versión, cuya caja tiene la forma del Libro de Hechizos de Hogwarts. El extractor de SIM representa la placa del Andén 9¾, mientras que las cámaras traseras simulan los anteojos y la cicatriz de rayo de Harry. También incluye una réplica de la carta de aceptación enviada por la lechuza.

Xiaomi Harry potter Xiaomi Xommunity

3. REDMAGIC 8S Pro+ — Bumblebee / Transformers Edition

Está diseñado en amarillo con detalles en fibra de carbono. La caja de presentación se despliega como un hexágono robótico e incluye un ventilador magnético externo personalizado de los Autobots, una funda de armadura con el escudo de Transformers y un pin de extracción con el rostro de Bumblebee.

4. realme 10 Pro — Coca-Cola Edition

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El chasis es 70 % rojo y 30 % negro, con el logo de Coca-Cola grabado en la tapa trasera metálica. El software transforma el sonido del obturador de la cámara en el sonido de una lata de gaseosa al abrirse, mientras que la aguja de la SIM tiene la forma de una tapa de botella de vidrio.

5. OnePlus Ace 2 — Genshin Impact (Xiangling Edition)

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Está diseñado en cuero vegano rojo con costuras laterales. Se comercializa dentro de una caja de madera que simula una lonchera o contenedor tradicional chino de comida, en referencia al rol de chef del personaje. También incluye stickers, tarjetas coleccionables y un pergamino con el arte oficial.

One Plus Genshin impact One Plus

6. realme GT Neo 2 — Dragon Ball Z Edition

La cubierta trasera reproduce el dogi, traje de entrenamiento naranja y azul de Goku, con el kanji ‘Go’ grabado junto al módulo de cámaras. Incluye stickers del dragón Shenlong, artes conceptuales del personaje en diferentes etapas de Súper Saiyajin y una caja coleccionable de edición limitada.

7. Samsung Galaxy S6 Edge — Iron Man Edition

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Lanzado en alianza con Marvel Studios, el teléfono combinó el color rojo con un marco de metal dorado inspirado en la armadura de Tony Stark. La tapa trasera muestra la máscara del Vengador y la caja incluía un cargador inalámbrico temático con la forma del Arc Reactor, que brillaba en azul al cargar.

8. Oppo Reno 6 Pro+ — Detective Conan Edition

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Utiliza tecnología de vidrio electrocrómico que cambia de color en la tapa trasera al recibir pequeños toques o una llamada. El dispositivo pasa de plata a un tono rosado con la silueta de los personajes. El empaque es una maqueta tridimensional de la casa del detective Kogoro Mouri.

Oppo Detective Connan Oppo

9. Samsung Galaxy Z Flip 3 — Pokémon Edition

Aprovechó el formato plegable para guardar el teléfono dentro de una Pokébola de colección. El paquete incluía una funda que simulaba la Pokédex, un soporte tipo anillo con la forma de la cola de Pikachu, cuerdas para el cuello y varias tarjetas holográficas oficiales de la franquicia.

Samsung Pokémon Samsung Newsroom

10. Oppo Reno Ace — Gundam 40th Anniversary Edition

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Una edición lanzada para celebrar el 40 aniversario de la saga de mechas. Su chasis imita los paneles metálicos en blanco, azul y rojo del RX-78-2 Gundam e incluyó una funda protectora articulada basada en el escudo de la nave espacial de la serie.

Este es el realme 16 Pro de Harry Potter

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La marca china realme confirmó la alianza con Warner Bros. al lanzar el realme 16 Pro Harry Potter Edition, con un diseño relacionado con la saga. Este dispositivo incorpora la primera Tecnología de Cambio de Color Sensible a la Luz del mundo (Quadra Light-Sensing), que utiliza la luz solar para revelar los colores de las cuatro casas en el escudo de Hogwarts.

“Esta alianza marca un paso significativo en nuestro camino por hacer que la tecnología sea más divertida y tenga un mayor significado”, destacó Sebastián Quitian, Public Relations Manager de realme Colombia.

La experiencia también está presente en el contenido de la caja. “En su interior, esconde un tesoro de mercancía personalizada que todo joven mago ha soñado tener: la carta de aceptación a Hogwarts, el tiquete del tren para la plataforma 9¾, marcapáginas con los escudos de las casas, postales de los personajes, una carcasa protectora con el logo de Hogwarts en relieve y un pin exclusivo para el teléfono”, confirmó realme.