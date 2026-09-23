¿Creer en la tecnología o quedar atrás? El futuro del sector textil en Colombia

Medellín recibe en su primera edición a la feria que reúne el mundo de la tecnología con la moda. Se trata de Nextech by Colombiatex. Un espacio diseñado para optimizar esos recursos que hoy ya hacen parte de la vida de la mayoría de personas, como la inteligencia artificial.

Este evento está justamente enfocado en mostrar cómo la tecnología está y estará siempre los procesos de diseños, ventas y creación de la moda desde lo más básico hasta lo más complejo.

Desde el 22 al 24 de septiembre se reunirán hasta 110 expositores con sus diferentes marcas, todas mostrando cómo la tecnología los ha impulsado a emprender y, asimismo, a generar empleo.

En la apertura oficial de la feria, Sebastián Diez, presidente ejecutivo de Inexmoda, destacó el uso de estas herramientas para la optimización. Por eso, pidió “creer en la tecnología” para estar al nivel de lo que hoy se necesita y que así el sistema moda no quede un paso atrás.



También se refirió a cómo las “nuevas ideas” y “nuevos vínculos” entre el sector permiten generar más empleo en el país; sin embargo, esto representa un gran desafío.

“Colombia tiene una oportunidad para construir una industria más competitiva y más preparada para el mundo, pero para lograrlo necesitamos que la innovación se traduzca en en productividad, eficiencia y velocidad”, insistió Diez.