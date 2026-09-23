Bill Gates y expertos advierten sobre riesgos éticos y concentración de poder de la IA

El desarrollo acelerado de la inteligencia artificial (IA) ha encendido las alarmas en diversos sectores de la intelectualidad y el ámbito empresarial global. Recientemente, figuras de alto perfil, entre ellos el cofundador de Microsoft, Bill Gates, y el filósofo belga Mark Coeckelbergh, asesor de la ONU, han coincidido en señalar que el rumbo actual de estas tecnologías presenta desafíos estructurales, éticos y políticos que requieren una intervención urgente.

El debate se centra en una crítica compartida: la falta de una arquitectura humana y democrática sólida en la base del despliegue tecnológico. Bill Gates, reconoció que, en la carrera por el liderazgo digital, el sector tecnológico ha fallado en una misión fundamental. "No supimos incorporar los valores humanos adecuados", sentenció el magnate al referirse a los desafíos que enfrenta la industria.

Por su parte, Mark Coeckelbergh ha profundizado en la dimensión política de esta crisis. El filósofo advirtió que la "extrema concentración de poder" en Silicon Valley y en los grandes conglomerados tecnológicos amenaza la democracia moderna. Coeckelbergh sostiene que la arquitectura actual de la IA permite que las corporaciones tengan acceso a detalles íntimos de la vida individual, una capacidad que, a su juicio, supera las antiguas aspiraciones de los servicios de inteligencia y facilita la creación de dinámicas autoritarias basadas en la manipulación y el conocimiento total de los ciudadanos.

El "mito apocalíptico" y la estrategia tecnocrática

Uno de los puntos más críticos expuestos por el asesor de la ONU es la narrativa que las propias empresas utilizan para ganar terreno. Coeckelbergh sostiene que los tecnócratas posicionan a la IA como un "fenómeno apocalíptico" con el fin de legitimarse ante la sociedad como los únicos "profetas" capaces de resolver los problemas de la humanidad. Esta estrategia, según el filósofo, no solo busca atraer inversiones masivas, sino blindar a las empresas frente a cuestionamientos externos, al presentarse como las únicas entidades que comprenden y pueden controlar el destino tecnológico.

Asimismo, el académico subrayó que los errores frecuentes en los modelos de lenguaje actuales no son incidentes aislados, sino fallos estructurales de diseño. Al estar programados para maximizar el engagement y la generación de textos convincentes por encima de la "verdad fáctica", estos sistemas imponen una carga adicional de verificación sobre periodistas, científicos y filósofos.

Ante este escenario, Coeckelbergh aboga por el establecimiento de una regulación internacional respaldada por organismos como la ONU, aunque reconoce que la geopolítica actual y la reticencia de Estados Unidos a ceder soberanía complican la implementación de un marco global vinculante.

El filósofo belga concluyó descartando la posibilidad de prohibir la tecnología, pero exigió un cambio de enfoque: "El futuro de la IA es, fundamentalmente, una cuestión política sobre cómo se distribuye el poder en la sociedad". En lugar de enfocarse exclusivamente en visiones catastróficas sobre el fin de la civilización, el experto propone atender problemas concretos, como el uso militar de la IA y la redefinición de los límites corporativos en la era digital.