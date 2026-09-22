¿La batería de su celular ya no dura como antes? Esto puede ayudar a evitar su desgaste

Conectar el celular antes de dormir, no dejarlo apagar, utilizarlo mientras está enchufado o salir de su casa únicamente cuando llega al 100 %. Alrededor de la batería existen tantas recomendaciones que a veces cuidarla termina pareciendo más complicado que utilizar el propio teléfono.

Los smartphones actuales tienen baterías de iones de litio que inevitablemente pierden capacidad con el paso del tiempo. Sin embargo, la manera en que se cargan y, sobre todo, la temperatura a la que funcionan puede influir en qué tan rápido ocurre ese deterioro. Incluso los propios fabricantes se han visto obligados a desarrollar herramientas para protegerlas automáticamente.

¿Por qué se desgasta la batería de un teléfono?

Las baterías de los celulares se degradan de forma natural con el uso y el paso del tiempo. Cada ciclo de carga y descarga provoca pequeños cambios químicos internos que, poco a poco, reducen la cantidad de energía que pueden almacenar.

Por eso es normal que, después de varios meses o años, la salud de la batería deje de marcar el 100 %. No significa necesariamente que el usuario la haya cuidado mal ni que el teléfono tenga una falla, sino que alguno factores como el calor, mantenerla mucho tiempo completamente cargada o descargarla con frecuencia hasta niveles muy bajos pueden acelerar ese desgaste.



¿Cómo cargar correctamente su celular?

Muchas marcas recomiendan que, cuando sea posible, mantengan sus teléfonos aproximadamente entre 20 % y 80 % para favorecer la vida útil de la batería, pero también que si una persona necesita autonomía para una jornada larga puede cargarla completamente sin preocuparse.

De hecho, algunas compañías han desarrollado un sistema de protección para sus baterías. Por ejemplo, Google ofrece un límite del 80 % en sus teléfonos actuales, mientras que los iPhone 15 y modelos posteriores permiten escoger un máximo de entre 80 % y 100 % en intervalos de cinco. Samsung es otra de las empresas que intentan extender la vida útil de sus baterías por medio de este sistema.

Publicidad

La idea no es vivir pendiente de desconectar el teléfono exactamente al 80 %, sino evitar mantenerlo durante periodos prolongados completamente cargado o dejar que llegue constantemente a 0 %.

Foto: Freepik

El calor es el peor enemigo de las baterías

El proceso de carga genera calor de manera natural y las temperaturas elevadas aceleran el envejecimiento de las baterías. Es por eso que los fabricantes recomiendan evitar utilizar o cargar su celular en ambientes superiores a 35 °C, incluso el propio sistema puede detener temporalmente la carga si detecta demasiado calor.

Por eso tampoco es buena idea dejar el teléfono cargando mientras le da el sol, debajo de una almohada, entre cobijas o sobre superficies que dificulten disipar el calor como una cama. Lo recomendable es colocarlo en un lugar ventilado y, si se calienta demasiado mientras carga, retirar temporalmente la funda.

Publicidad

¿Usar el celular mientras carga daña la batería?

Por responder un mensaje, revisar una página o realizar una tarea ligera mientras el teléfono está conectado no va a dañar la batería. Sin embargo, la situación cambia cuando se combinan la carga y actividades exigentes que generan bastante calor, como videojuegos, navegación GPS durante largos periodos, grabación de video o aplicaciones que mantienen el procesador trabajando intensamente.

¿Se puede dejar cargando toda la noche?

Contrario a lo que muchos creen, los teléfonos modernos no continúan enviando energía indefinidamente a una batería que ya está llena, sino que detienen automáticamente la carga cuando alcanza el máximo, por lo que puede permanecer conectado durante la noche.

Además, varios fabricantes usan sistemas que reducen el tiempo en que la batería permanece al 100 %. El iPhone utiliza Carga optimizada, los Pixel ofrecen Carga inteligente y Samsung incorpora Protección de la batería. Estas funciones aprenden las rutinas del usuario o establecen límites para completar la carga cerca del momento en que se necesita el dispositivo.

Así que, más que obsesionarse con cada porcentaje, lo más importante es evitar el calor excesivo, las descargas frecuentes hasta 0 % y mantener el teléfono innecesariamente al 100 % durante largos periodos. Cargarlo completamente cuando realmente se necesita autonomía sigue siendo perfectamente válido.