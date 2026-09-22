WhatsApp pone freno a usuarios intensos: ahora tendrán límites en los chats

WhatsApp prepara un cambio con el que busca limitar el comportamiento de los usuarios que inician múltiples conversaciones nuevas sin una interacción previa o sin recibir respuesta. De acuerdo con la plataforma, se establecerán límites para los nuevos chats, especialmente cuando se trate de contactos con los que nunca se han intercambiado mensajes o que no han respondido a mensajes anteriores.

La medida busca reducir el envío de mensajes no solicitados y controlar el volumen de conversaciones que una cuenta puede iniciar durante un periodo determinado. El límite estará enfocado en los nuevos chats y no afectará a las conversaciones que ya están activas.

Adicionalmente, los cambios también impactarán a las cuentas asociadas a WhatsApp Business utilizadas desde la aplicación. En este caso, Meta contempla condiciones diferentes para las herramientas creadas para la mensajería empresarial, como la plataforma WhatsApp Business por medio de API y las suscripciones a Meta One.

WhatsApp Foto: Unplash

¿Cómo va a funcionar el límite de nuevos chats en WhatsApp?

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WhatsApp informará a los usuarios cuando estén cerca de alcanzar el número máximo de nuevos chats permitidos durante el periodo correspondiente. De esta manera, las personas podrán conocer con anticipación si están próximas a alcanzar el límite y ajustar el uso de la aplicación.

Adicionalmente, la plataforma también señaló que habilitará una opción dentro de la configuración para consultar cuántas conversaciones nuevas todavía puede iniciar el usuario.

Para revisar esta información, el usuario tendrá que seguir estos pasos: ingresar a Ajustes, seleccionar Chats y después acceder a Nuevo chat iniciado. Desde allí podrá consultar el número de conversaciones nuevas disponibles durante el periodo vigente.

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Con esta función, WhatsApp ofrece mayor claridad sobre el límite y diferencia las conversaciones que ya están activas de aquellas que se intentan iniciar con contactos sin una interacción previa.

El cambio está dirigido principalmente al comportamiento de las cuentas que inician múltiples conversaciones nuevas con personas que no han respondido, de manera similar a lo que ocurre con Messenger de Facebook. WhatsApp busca establecer si existe alguna diferencia entre el uso habitual de la plataforma y el envío repetido de mensajes a destinatarios que no han mostrado interés en continuar con la conversación.

Persona enviando mensaje de WhatsApp Foto: ImageFx

¿Qué pasa si alcanza el límite de los chats nuevos?

Llegar al límite establecido no bloqueará la cuenta ni impedirá que el usuario siga utilizando WhatsApp. La restricción se concentra en el inicio de nuevas conversaciones que estén sujetas a este mecanismo.

Por lo tanto, una persona que llegue al límite podrá continuar enviando y recibiendo mensajes en los chats que ya tenga activos. El cambio no eliminará las conversaciones existentes ni impedirá mantener la comunicación con los contactos con los que ya existe una interacción.

La diferencia estará entre los chats que ya comenzaron y los que el usuario intenta iniciar con personas con las que no tiene una conversación previa o que no han respondido mensajes anteriores.

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El contador de nuevos chats se reiniciará el primer día de cada mes. Con el comienzo de cada nuevo periodo, los usuarios volverán a disponer de la capacidad establecida por WhatsApp para iniciar conversaciones nuevas.

De esta manera, el límite estará asociado al número de chats nuevos que se intenten comenzar y no al uso general de la aplicación. La plataforma también busca que los usuarios puedan consultar esta información directamente desde la configuración antes de llegar al máximo permitido.