Colombia discute una nueva arquitectura de identidad digital ante los riesgos de suplantación

Colombia abrirá una nueva discusión sobre cómo verificar la identidad de los ciudadanos en entornos digitales, en un contexto marcado por el aumento del fraude y la entrada en vigencia de nuevas disposiciones contra la suplantación. Según cifras de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), desde 2020 se han registrado más de 40.300 denuncias por este delito.

El debate tendrá lugar el próximo 24 de septiembre en Bogotá, durante Next Gen ID 2.0 · Trust Without Friction, encuentro organizado por OlimpIA que reunirá a más de 250 representantes de los sectores financiero, tecnológico, empresarial y público.

La discusión cobra relevancia tras la entrada en vigencia de la Ley 2573 del 19 de mayo de 2026, que establece medidas para proteger a las personas frente a la suplantación de identidad y contempla situaciones relacionadas con el uso de datos personales, perfiles digitales falsos y medios electrónicos. La norma también fija obligaciones para organizaciones como entidades financieras, operadores de telecomunicaciones y establecimientos comerciales.

Foto: suministrada

Uno de los ejes del encuentro será precisamente el panel “Validación de identidad bajo el cumplimiento de la Ley 2573”, en el que se abordarán los cambios que implica la normativa para las organizaciones y las medidas que deberán adoptar frente a posibles casos de suplantación.



El desafío también está relacionado con la experiencia de los usuarios. Un informe de TransUnion para América Latina señala que el 41 % de los adultos fue impactado por fraude digital entre agosto y diciembre de 2025, mientras que el 83 % considera muy importante la protección de sus datos personales al decidir con quién interactuar en línea.

El evento contará con la participación de representantes del sector privado, además de congresistas de las comisiones Primera, Tercera y Sexta de la Cámara de Representantes y el Senado.

De acuerdo con OlimpIA, durante 2026 la compañía ha realizado más de 60 millones de validaciones de identidad mediante mecanismos como huella y reconocimiento facial.

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El encuentro plantea así una discusión sobre cómo avanzar hacia una eventual arquitectura de Identidad Digital Nacional, capaz de articular seguridad, regulación y acceso a servicios digitales sin trasladar toda la complejidad de los procesos de verificación al ciudadano.