Gama alta al alcance: cinco audífonos inalámbricos que bajaron de precio en el último mes

El precio de algunos de los audífonos inalámbricos más conocidos del mercado ha comenzado a bajar durante septiembre, con promociones que abarcan desde modelos de gama media hasta referencias premium de marcas como Sony, Apple, Samsung, Xiaomi, JBL y Huawei.

Las ofertas se presentan en distintos mercados y tiendas, por lo que el valor final puede variar según el país, el distribuidor y la vigencia de cada promoción. Aun así, las reducciones muestran que algunos modelos que hasta hace poco tenían precios más elevados ahora pueden encontrarse con descuentos.

Uno de los casos más llamativos es el de los Sony WH-1000XM5, audífonos de gama alta con cancelación activa de ruido. Durante las ofertas de septiembre, este modelo llegó a registrar una reducción cercana al 50 % en algunas tiendas, convirtiéndose en una de las opciones destacadas entre los equipos premium que han bajado de precio recientemente.

Sony también aparece con los WF-1000XM5, una alternativa completamente inalámbrica orientada a quienes buscan un formato más compacto sin renunciar a prestaciones avanzadas. Actualmente, este modelo aparece disponible en el mercado colombiano a precios que pueden variar según el vendedor.



Apple también tiene descuentos

Los AirPods Pro 3 se encuentran entre las referencias de Apple que han recibido descuentos durante septiembre. Algunas promociones recientes han situado su precio alrededor de un 20 % por debajo del valor habitual. La reducción llega en un momento en el que Apple también mantiene ofertas sobre otras generaciones de AirPods.

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Los AirPods 4 son otra alternativa que ha aparecido en promociones recientes. Durante las ofertas de septiembre llegaron a encontrarse desde 99 dólares en algunos comercios estadounidenses, mientras que los AirPods Pro 3 alcanzaron precios promocionales de 199,99 dólares.

Samsung y Xiaomi tienen promociones en Colombia

En Colombia también hay movimiento en el segmento de audífonos inalámbricos. Los Samsung Galaxy Buds Core aparecen actualmente en una promoción de Alkosto cuya vigencia comenzó el 21 de septiembre y se extiende hasta el 27 de septiembre de 2026. La oferta contempla un beneficio asociado a la compra, por lo que las condiciones dependen del medio de pago y de la campaña vigente.

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Los Galaxy Buds3 también han formado parte de promociones recientes en el mismo comercio, con una campaña que estuvo vigente durante septiembre.

En una categoría de precio más accesible aparecen los Redmi Buds 6 Play, comercializados por Xiaomi. Alkosto mantiene durante septiembre una promoción para este modelo, con vigencia hasta el 30 de septiembre de 2026 y condiciones diferentes para determinados medios de pago.

Huawei FreeBuds Neo se suma a la lista

Huawei también tiene una referencia reciente que ha comenzado a llamar la atención por su precio. Los FreeBuds Neo llegaron al mercado con un precio de lanzamiento de 129 euros y posteriormente aparecieron en una oferta de MediaMarkt que redujo su valor a 109 euros, con la posibilidad de sumar otros 10 euros de descuento al añadirlos al carrito, según las condiciones de la promoción.

El modelo incorpora cancelación activa de ruido, Bluetooth 6.0, conexión multipunto y compatibilidad con Android y iOS. También ofrece audio espacial y una autonomía de hasta 6,5 horas con la cancelación de ruido activada.

La lista muestra que las reducciones no se concentran en una sola marca. Desde audífonos premium como los Sony WH-1000XM5 y los AirPods Pro 3 hasta opciones de gama media como los Galaxy Buds Core, Redmi Buds 6 Play y FreeBuds Neo, septiembre ha dejado distintas alternativas con promociones que pueden resultar atractivas para quienes buscan renovar sus equipos.

Los precios, porcentajes de descuento y condiciones de cada campaña pueden cambiar según el comercio, el país y la disponibilidad de unidades, por lo que conviene revisar las condiciones específicas antes de realizar una compra.