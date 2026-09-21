Cuando Amanda Silberling, periodista de TechCrunch, recibió la propuesta de probar durante varios meses un cubrecolchón que prometía utilizar inteligencia artificial para mejorar el sueño, su primera reacción estuvo lejos de ser entusiasta.

Aceptó probarlo principalmente porque la idea de pagar tanto dinero por una tela que se instala encima del colchón le parecía casi absurda. Sin embargo, meses después terminó reconociendo que el producto había conseguido mejorar su calidad de sueño.

El dispositivo en cuestión se llama Orion Sleep System y se instala encima de su colchón, como un protector convencional y se conecta mediante pequeños tubos a una torre ubicada junto a su cama.

¿Cómo puede un cubrecolchón mejorar su sueño?

El dispositivo incluye una torre que hace circular agua fría o caliente por el interior de la cubierta para modificar la temperatura de la superficie sobre la que duerme la persona.



Desde el celular se establece aproximadamente la hora de acostarse y el sistema puede comenzar a enfriar la cama antes de que el usuario llegue, reducir aún más la temperatura mientras se duerme y volver a calentarla progresivamente cuando se acerca la hora de despertar.

Si usted duerme acompañado, cada mitad de la cama puede tener una temperatura diferente. Así, una persona puede dormir en un lado más frío mientras su pareja utiliza una configuración más cálida.

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Silberling asegura que, después de varios meses utilizándolo, prácticamente olvidó que el sistema estaba allí. Incluso contó que durante ese periodo no había tenido que volver a llenar el depósito de agua.

¿Pagaría por un cubrecolchón con IA? Así funciona el curioso sistema que vale una fortuna - Temperatura. Foto: Orion Sleep.

¿Para qué sirve la inteligencia artificial?

Orion recopila información sobre el descanso mediante sensores, y su plataforma registra las etapas del sueño, frecuencia cardíaca y movimiento, y utiliza esos datos para recomendar ajustes de temperatura.

La compañía asegura que su sistema aprende progresivamente de los hábitos y preferencias del usuario para ir modificando la programación térmica. Sin embargo, la periodista cuestiona cuánto aporta realmente la inteligencia artificial frente a algo tan simple como automatizar el enfriamiento y calentamiento de la cama.

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Actualmente, las funciones básicas de temperatura pueden utilizarse sin pagar un extra, pero por 20 dólares mensuales o US$250 al año puede adquirir una suscripción llamada Orion Intelligence, que añade seguimiento y análisis más detallado del sueño.

Dormir mejor a cambio de más de US$2.000

Para ofrecer algunas de esas funciones, el sistema recopila y procesa información personal, como a qué hora duerme alguien, cuánto tiempo permanece en cada fase del sueño y cuándo se despierta durante la noche. La periodista adivrtió que, como ocurre con otros dispositivos conectados de salud, parte de esa información puede procesarse mediante servicios en la nube, con los riesgos de privacidad que eso implica.

Y pese a que la experiencia terminó siendo mucho mejor de lo que esperaba, Silberling llegó a la conclusión de que le gusta el producto, pues considera que le ayudó a dormir mejor, pero asegura que personalmente no gastaría US$2.195 en él.

El precio de este colchón está por fuera del alcance de muchas personas, por lo mismo, el fundador de la compañía, Harry Gestetner, dijo a TechCrunch que trabajan eventualmente en llevar la tecnología a un producto cercano a los US$500.