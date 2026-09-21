¿Apagar o dejar en reposo? Revelan truco para extender la vida de su MacBook

Para muchos usuarios de MacBook, especialmente quienes anteriormente utilizaban computadores con Windows, suele surgir la duda de si es mejor dejar en reposo el equipo de Apple o apagarlo completamente.

La respuesta tiene varios matices, pues depende del procesador del equipo y de la manera en la que se utiliza. Ante esta duda, una ingeniera electrónica en TikTok, conocida como 'Ingeniera Pons', habló sobre las diferencias entre los procesadores basados en Intel y Apple Silicon.

La duda es frecuente entre quienes utilizan un portátil de Apple durante varias horas al día y buscan conservar en buenas condiciones la batería y los componentes del computador. Ante ello, la ingeniera explicó que el modo reposo no significa que el computador permanezca funcionando de la misma manera que cuando está activo.

¿Qué pasa cuando una MacBook queda en reposo?

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En los equipos con procesadores de la serie M, el sistema reduce el consumo de energía al llevar el equipo al modo de reposo. La explicación señala que los componentes que requieren mayor cantidad de energía, como los gráficos y los núcleos de rendimiento, dejan de recibir energía, mientras permanecen activos los núcleos de eficiencia con niveles mínimos de consumo.

Por esta razón, en estos equipos se puede utilizar el modo de reposo durante periodos prolongados sin que esto implique mantener funcionando todos los componentes con el mismo nivel de consumo.

Además, dejar el computador en reposo permite retomar rápidamente las actividades que estaban abiertas, sin tener que iniciar nuevamente todos los procesos del sistema.

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MacBook Air con Chip M3 Apple

¿Cuándo conviene apagar una MacBook?

La situación cambia en los modelos que utilizan procesadores Intel. De acuerdo con la explicación, estos equipos pueden mantener un consumo de energía mayor durante el reposo y, si permanecen durante mucho tiempo sin estar conectados al cargador, podrían producir pequeños ciclos de descarga de la batería.

En estos casos, apagar el equipo ocasionalmente puede ser una alternativa. La recomendación también aplica a los computadores con procesadores de la serie M cuando se necesita realizar determinadas tareas de mantenimiento.

Apagar la MacBook de vez en cuando puede resultar útil después de instalar aplicaciones o actualizaciones y para limpiar la memoria volátil del sistema.

Por lo tanto, no es necesario apagar el computador cada vez que se deja de utilizar. En los equipos con procesadores M, el reposo está diseñado para reducir considerablemente el consumo de energía, mientras que en los modelos Intel puede ser conveniente apagarlo ocasionalmente si permanece durante largos periodos sin conexión a la corriente.

La decisión, en última instancia, dependerá del procesador del equipo y del tiempo durante el cual permanezca sin utilizarse.