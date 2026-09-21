Alerta para usuarios de iPhone: delincuentes hallaron una seria vulnerabilidad en el sistema

Usuarios de algunos modelos de iPhone que todavía utilizan el sistema operativo iOS 16 fueron alertados por fallas de seguridad que pueden ser aprovechadas por medio de WhatsApp. La situación fue identificada en Italia y posteriormente confirmada por el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE).

La alerta se produjo tras una investigación forense realizada a varios dispositivos de la marca estadounidense. Los casos fueron localizados en mayo y comunicados a Forenser, una empresa italiana especializada en informática forense, cuyos expertos confirmaron que los equipos afectados corresponden a varios modelos, pero tienen en común el uso de versiones de iOS 16.

La falla se produce por la combinación de dos vulnerabilidades: una presente en el sistema operativo y otra en WhatsApp. Ambas podrían ser utilizadas para ejecutar una modalidad de estafa en la que el atacante se hace pasar por el propietario del teléfono.

WhatsApp y Meta AI Freepik

¿Qué fallas de seguridad afectan a los iPhone con iOS 16?

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Una de las vulnerabilidades se encuentra en ImageIO, un componente de iOS encargado del procesamiento de imágenes. La segunda está en WhatsApp y se relaciona con los mensajes utilizados para sincronizar los dispositivos vinculados a una cuenta.

La combinación de ambas fallas puede facilitar acciones no autorizadas en los teléfonos afectados. Los investigadores documentaron el caso e informaron a las compañías responsables de los productos, es decir, Apple y Meta.

De acuerdo con la información reportada por INCIBE, los ataques identificados tenían como objetivo aprovechar estas vulnerabilidades para realizar acciones en nombre de los usuarios afectados.

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¿Cómo utilizaban WhatsApp para estafar a las víctimas?

Una vez aprovechadas las dos vulnerabilidades, el delincuente podía enviar mensajes a los contactos de la persona afectada haciéndose pasar por el propietario del teléfono.

El contenido de los mensajes solicitaba transferencias de dinero a contactos. Posteriormente, el ciberdelincuente eliminaba las conversaciones utilizando la opción “Eliminar solo para mí”, con el propósito de ocultar los mensajes enviados desde la cuenta comprometida.

Este mecanismo podía dificultar que el propietario del dispositivo detectara de inmediato que se habían enviado solicitudes de dinero a sus contactos.

Apple y WhatsApp corrigieron durante 2025 las vulnerabilidades relacionadas con este caso. Por ello, la recomendación para quienes todavía utilizan una versión antigua de iOS es comprobar si su dispositivo permite instalar una actualización de seguridad.

¿Qué deben hacer los usuarios de estos iPhone?

Los modelos más recientes de Apple ya utilizan versiones posteriores del sistema operativo, mientras que la alerta sigue relacionada con teléfonos que utilizan iOS 16.

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Por lo tanto, los usuarios deben actualizar el sistema operativo cuando el dispositivo sea compatible para corregir fallas de seguridad. También es recomendable mantener WhatsApp actualizado, debido a que una de las vulnerabilidades identificadas estaba relacionada con esta aplicación.

La alerta se refiere a vulnerabilidades que ya fueron corregidas durante 2025, por lo que el llamado para los usuarios de equipos antiguos es revisar la versión instalada y aplicar las actualizaciones disponibles.