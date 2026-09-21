Horarios y fechas de la primera edición de la feria Nextech en Medellín

La industria textil y de la confección enfrenta el reto por elevar su productividad, optimizar sus procesos productivos y acelerar su capacidad de respuesta ante las nuevas exigencias del mercado global. En medio de esto, llega Nextech by Colombiatex, un espacio para conectar las demandas del sistema moda con tecnología, inteligencia artificial, automatización y soluciones digitales.

Fechas de la primera edición de Nextech

La primera edición de Nextech se llevará a cabo del 22 al 24 de septiembre en Plaza Mayor, Medellín. El evento reunirá a cerca de 100 empresas expositoras y prevé la asistencia de más de 5.000 compradores y visitantes especializados procedentes de más de 20 países, entre los que destacan mercados como México, Panamá, Costa Rica, Ecuador, Chile, Brasil, Puerto Rico y España.

La convocatoria ha despertado un marcado interés comercial en Colombia, con compradores registrados de ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Itagüí, Ibagué, Bucaramanga y Pereira, entre otras.

La creación de esta feria responde a los hallazgos de la Encuesta de Maquinaria y Tecnología de Inexmoda, que refleja una disposición del sector hacia la transformación digital. Según cifras, el 40 % de las empresas consultadas planea invertir en tecnología para producción, mientras que un 33 % destinará recursos al área de marketing y crecimiento digital.



El estudio señala que el 54 % de los empresarios considera el costo financiero como la principal barrera para adoptar tecnología, y un 37 % identifica la falta de conocimiento y acompañamiento técnico como su mayor limitación.

Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, enfatizó que la feria está estructurada desde las necesidades operativas de la industria y esos desafíos que están acompañados con la inmersión en la tecnología y su velocidad en los procesos.