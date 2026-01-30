En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Corte Constitucional
Vuelos a Venezuela
Emergencia económica
Estados Unidos - Cuba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Colombiatex superó expectativas y dejó a Medellín una derrama económica de 11,6 millones de dólares

Colombiatex superó expectativas y dejó a Medellín una derrama económica de 11,6 millones de dólares

Durante la feria, se pudieron establecer más de 500 contactos comerciales y relaciones estratégicas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad