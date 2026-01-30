Colombiatex superó expectativas y dejó a Medellín una derrama económica de 11,6 millones de dólares

Colombiatex superó las expectativas y le dejó a Medellín una derrama económica de 11,6 millones de dólares. Durante la feria, se pudieron establecer más de 500 contactos comerciales y relaciones estratégicas.

Con la asistencia de más de 30.000 personas, Colombiatex de las Américas cerró en Medellín su edición 38, un importante evento para la ciudad que convoca empresarios, compradores y expertos nacionales e internacionales del sector textil, confección y moda. Del 27 al 29 de enero participaron 3.000 asistentes internacionales, en especial de Estados Unidos, Perú, Ecuador, Centroamérica, y 17.000 compradores nacionales. Además, participaron 615 marcas expositoras (410 nacionales y 205 internacionales).

Según dio a conocer la alcaldía, además de los negocios a corto, mediano y largo plazo para los empresarios participantes, este evento dejó un impacto económico a la ciudad de 11,6 millones de dólares, con lo superó la expectativa inicial de 10,2 millones de dólares. Al respecto María Fernanda Galeano, secretaria de Desarrollo Económico de Medellín.

“Estamos hablando de gasto en la hotelería, en el transporte, restaurantes, comercio y al mismo tiempo el impacto en los empleos que genera la feria que se estiman de alrededor de 3000 entre directos e indirectos. Todo eso contribuye a toda esa apuesta de que Mediterránea seguir siendo esa ciudad que tiene grandes ferias, grandes eventos y que al mismo tiempo fortalece el desarrollo empresarial.”, dijo.



Por su parte, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia reportó que su Clúster Moda, se lograron cuatro acuerdos comerciales por $134.500.000 y más de 700 contactos, con los 21 empresarios que participaron en esta versión.

“En pronósticos de negocios, el 33% reporta negocios por más de 400 millones de pesos y el 66% acerca de 200 millones de pesos. También tuvimos cuatro acuerdos comerciales por 135 millones”, aseguró, Sara Vives, gerente del Cluster Moda.

Un punto importante durante el evento es que se destacó el interés por reactivar relaciones comerciales con Venezuela, así como la generación de contactos provenientes de Ecuador, México, Canadá, República Dominicana. Según la organización del evento, el 45% de los compradores que ingresaron a la feria fueron confeccionistas de marca propia.

Otros datos parte del balance de Colombiatex de las Américas es que reunió a 73 marcas colombianas en paquete completo, todas del sector confeccionista, de las cuales el 90 % concretó oportunidades de negocio en categorías como ropa deportiva, jeanswear, moda urbana y prendas de control. Según estimaciones realizadas junto a ProColombia, el 90 % de las compañías participantes cerró o proyecta cerrar negocios en los próximos seis meses, lo que refleja una alta tasa de conversión comercial para el inicio de 2026 en la industria de la moda.

Venezuela se posicionó como el segundo país con mayor número de visitantes internacionales en esta edición, ascendiendo desde el quinto lugar, lo que evidencia la reactivación de ese mercado y su potencial como socio comercial. Además, ProColombia reportó que el 10 % de las ventas internacionales generadas durante la feria correspondieron al mercado ecuatoriano, impulsadas por la participación de cerca de 300 empresarios de ese país.

