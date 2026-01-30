En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Restablecen vuelos nocturnos en el aeropuerto Palonegro de Bucaramanga

Restablecen vuelos nocturnos en el aeropuerto Palonegro de Bucaramanga

Las labores de mantenimiento y reparación fueron ejecutadas por equipos especializados, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de contingencias.

