Restablecen vuelos nocturnos en el aeropuerto Palonegro de Bucaramanga

La Aeronáutica Civil anunció el restablecimiento de las operaciones aéreas nocturnas en el aeropuerto Internacional Palonegro, de Lebrija, que sirve a Bucaramanga, luego de superar las fallas presentadas en el sistema de iluminación de la pista.

Según informó la autoridad aeronáutica, los trabajos técnicos permitieron solucionar de manera satisfactoria la afectación que había obligado a suspender los vuelos en horario nocturno, garantizando nuevamente las condiciones de seguridad operacional en esta terminal aérea, considerada la más importante del oriente colombiano.

El sistema de iluminación de la pista del Aeropuerto Internacional Palonegro de #Bucaramanga ya fue restablecido, por lo que se reanudan operaciones nocturnas en la terminal aérea.



Consulta estado de vuelos directamente con tu aerolínea. pic.twitter.com/ZiHypWfbcM — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) January 29, 2026

No obstante, la Aeronáutica Civil precisó que la calle de rodaje B permanecerá temporalmente fuera de servicio, aclarando que esta situación no representa riesgos para las operaciones aéreas ni afecta la seguridad de los vuelos.



Las labores de mantenimiento y reparación fueron ejecutadas por equipos especializados, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de contingencias. Finalmente, la entidad agradeció la comprensión de los usuarios y recomendó a los viajeros mantenerse en contacto con las aerolíneas para consultar los itinerarios actualizados y seguir la información oficial a través de los canales institucionales.

