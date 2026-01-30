En vivo
Blu Radio  / Nación  / ¿Qué son el spoofing y el jamming y por qué podrían estar detrás del accidente del avión de Satena?

¿Qué son el spoofing y el jamming y por qué podrían estar detrás del accidente del avión de Satena?

El coronel Álvaro Bello, director técnico de investigaciones de accidentes de la Aeronáutica Civil, señaló que estos escenarios hacen parte de las líneas modernas de análisis.

