Un total de 13 personas fueron judicializadas por su presunta participación en una red dedicada a la organización de peleas clandestinas de perros en La Calera, en el departamento de Cundinamarca. El operativo fue adelantado mediante labores de policía judicial lideradas por la Fiscalía General de la Nación y la Policía, que permitieron ubicar un inmueble en la vereda Aurora Alta, donde se realizaban estos eventos ilegales.

En el lugar, las autoridades ejecutaron una orden de registro y allanamiento justo cuando se desarrollaban enfrentamientos entre caninos en un cuadrilátero de madera. Según la investigación, en estas actividades participaban perros provenientes de Colombia y del exterior.

Durante el procedimiento fueron capturadas en flagrancia nueve personas de nacionalidad ecuatoriana, venezolana y dominicana, así como cuatro colombianos, entre ellos un veterinario y el presunto organizador del evento, quien sería el encargado de convocar asistentes a través de redes sociales y grupos cerrados con el objetivo de promover apuestas y obtener ganancias ilegales.

Judicializan a 13 personas por peleas clandestinas de perros en La Calera, Cundinamarca

En las audiencias de judicialización, el fiscal del caso explicó el mecanismo de financiación de estas actividades ilegales. Según indicó, “para poder ellos asistir a este tipo de actividades tenían que hacer un pago previo que oscilaba entre los doscientos a trescientos mil pesos (…) parte de ese pago para poder asistir a este tipo de eventos es lo que genera precisamente esa financiación”, lo que permitiría sostener la logística de las peleas.



Las autoridades también evidenciaron la estructura organizada detrás de estos eventos. El fiscal señaló que los implicados “realizaron actividades organizando, desarrollaron, financiaron y ejecutaron una actividad relacionada con confrontación animal ilegal, denominada comúnmente peleas de perros clandestinas con fines de lucro”. Además, detalló que el lugar contaba con adecuaciones para el desarrollo de las peleas, incluyendo espacios para espectadores, alimentos y bebidas, así como un ring con rastros visibles de sangre.

En medio del operativo fueron rescatados 12 perros que se encontraban en condiciones críticas de salud, cuatro de los cuales serían utilizados como carnada para iniciar los enfrentamientos. Asimismo, se hallaron dos caninos muertos.

De acuerdo con los análisis realizados por especialistas, los animales presentaban signos evidentes de maltrato. En ese sentido, el fiscal indicó que los estudios veterinarios concluyeron que “dos caninos se hallaron muertos con evidencia de lesiones traumáticas visibles (…) concluyendo una muerte violenta asociada a confrontación”. Igualmente, se estableció que varios de los animales presentaban lesiones graves producto de exposición reiterada a estos eventos.

Judicializan a 13 personas por peleas clandestinas de perros en La Calera, Cundinamarca

Publicidad

El informe también advierte que “seis caninos con lesiones graves evidencian maltrato prolongado y una exposición a eventos de confrontación animal que afectan su salud tanto física como emocional, lo cual generó un menoscabo grave en su integridad física y bienestar animal”.

La Fiscalía imputó a los 13 capturados los delitos de muerte animal y lesiones que menoscaben gravemente la salud o integridad física de los animales, ambas conductas agravadas, cargos que fueron aceptados por los procesados.

Finalmente, el ente acusador solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario contra el presunto organizador del evento, Juan Esteban León Ramírez, y el veterinario Carlos Cifuentes Hernández, al considerar su rol determinante en la planeación y ejecución de estas actividades ilegales.