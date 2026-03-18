En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Explosivo en frontera con Ecuador
Zulma Guzmán
Millonarios
Venezuela, campeón de béisbol

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Judicializan a 13 personas por peleas clandestinas de perros en La Calera, Cundinamarca

Judicializan a 13 personas por peleas clandestinas de perros en La Calera, Cundinamarca

Los asistentes a este tipo de actividades ilegales tenían que hacer un pago previo que oscilaba entre los 200 a 300 mil pesos.

Judicializan a 13 personas por peleas clandestinas de perros en La Calera, Cundinamarca
Judicializan a 13 personas por peleas clandestinas de perros en La Calera, Cundinamarca
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 18 de mar, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad