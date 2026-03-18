Hot Sale 2026: el truco que permite ahorrar hasta un 30 % en viajes y hoteles en el exterior

El Hot Sale 2026 ya está en marcha y tiene una ventana concreta: del 16 al 20 de marzo. En esos cinco días se concentra la mayor cantidad de descuentos en viajes, pero también el momento en el que aplicar una estrategia puede marcar la diferencia en el precio final.

Con el respaldo de la Cámara de Comercio Electrónico, el Hot Sale es un evento online en el que no solo se encuentran ofertas de viajes y reservas de hoteles, sino que también hay descuentos en servicios, ropa, electrodomésticos, celulares y más.



¿Cómo ahorrar hasta 30 % en el Hot Sale?

El principal “truco” está en armar paquetes en lugar de comprar por separado. Plataformas como Despegar señalan que combinar vuelo + hotel puede reducir el costo total hasta en un 30 %.

Hay decenas de países que no piden visa a colombianos. Foto: ImageFx

Según la plataforma especializada, eso ocurre porque las agencias negocian tarifas integradas que no aparecen cuando el usuario reserva cada servicio por su cuenta.

Además, durante estas fechas se suman beneficios como cupones para hoteles y promociones en destinos internacionales.



“Nuestro objetivo es que cada vez más colombianos puedan transformar la idea de viajar en un plan concreto. Con herramientas de planificación inteligente como SOFIA, nuestra asistente con IA, y una oferta robusta de paquetes que integran vuelo, hotel y otros servicios, buscamos que los viajeros encuentren opciones que se adapten mejor a lo que están buscando”, describió Pablo Jaitman, Country Manager de Despegar



¿Qué aerolíneas tienen descuentos?

El Hot Sale no llega solo. Varias aerolíneas activaron campañas paralelas con calendarios propios:



JetSMART

Promoción: del 13 al 20 de marzo (hasta las 10:00 p. m.)

Viajes: entre el 6 de abril y el 30 de septiembre de 2026

Bogotá – Santiago: hasta marzo de 2027

LATAM Airlines

Campaña “Cyber LATAM”: del 16 al 20 de marzo

Descuentos: hasta 70 % en tiquetes

Durante el Hot Sale, la oferta se concentra en tres frentes:



Vuelos internacionales desde $700.000

Hoteles con descuentos de hasta 70 %

Viajes nacionales desde $52.000

A esto se suman promociones específicas como 2x1 en alojamiento o estadías gratuitas para niños, especialmente en planes familiares.

Avión de la aerolínea JetSmart. Instagram: jetsmart_colombia

¿A dónde están viajando más los colombianos?

El crecimiento del turismo internacional respalda el interés por este tipo de eventos. Según cifras del sector, en enero de 2026 599.821 colombianos viajaron al exterior, un aumento del 11 % frente al mismo mes de 2025.

Los destinos más demandados fueron:



Estados Unidos: 28,4 % de las salidas (más de 90.000 viajeros) México: crecimiento del 6,2 % Panamá: aumento del 26,9 % España: incremento del 10,2 %

En cuanto a conectividad, la mayoría de los viajes salen desde:



Aeropuerto El Dorado: 62 %

Aeropuerto José María Córdova: 17 %

Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón: 8 %

Para ANATO, estas cifras reflejan una recuperación sostenida del turismo internacional y una mayor intención de viaje por parte de los colombianos.

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“Esto evidencia una recuperación sostenida de la demanda por turismo internacional y una mayor intención de viaje por parte de los colombianos, lo cual impulsa la dinamización de la economía nacional y confirma que el turismo se mantiene como un motor fundamental para el desarrollo y la proyección internacional de Colombia. Además, representa una oportunidad para las Agencias de Viajes de seguir diversificando su oferta y fortaleciendo la conectividad del país”, precisó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.