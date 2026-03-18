Hot Sale 2026: el truco que permite ahorrar hasta un 30 % en viajes y hoteles en el exterior

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El Hot Sale 2026 ya está en marcha y tiene una ventana concreta: del 16 al 20 de marzo. En esos cinco días se concentra la mayor cantidad de descuentos en viajes, pero también el momento en el que aplicar una estrategia puede marcar la diferencia en el precio final.
Con el respaldo de la Cámara de Comercio Electrónico, el Hot Sale es un evento online en el que no solo se encuentran ofertas de viajes y reservas de hoteles, sino que también hay descuentos en servicios, ropa, electrodomésticos, celulares y más.
El principal “truco” está en armar paquetes en lugar de comprar por separado. Plataformas como Despegar señalan que combinar vuelo + hotel puede reducir el costo total hasta en un 30 %.
Según la plataforma especializada, eso ocurre porque las agencias negocian tarifas integradas que no aparecen cuando el usuario reserva cada servicio por su cuenta.
Además, durante estas fechas se suman beneficios como cupones para hoteles y promociones en destinos internacionales.
“Nuestro objetivo es que cada vez más colombianos puedan transformar la idea de viajar en un plan concreto. Con herramientas de planificación inteligente como SOFIA, nuestra asistente con IA, y una oferta robusta de paquetes que integran vuelo, hotel y otros servicios, buscamos que los viajeros encuentren opciones que se adapten mejor a lo que están buscando”, describió Pablo Jaitman, Country Manager de Despegar
El Hot Sale no llega solo. Varias aerolíneas activaron campañas paralelas con calendarios propios:
Durante el Hot Sale, la oferta se concentra en tres frentes:
A esto se suman promociones específicas como 2x1 en alojamiento o estadías gratuitas para niños, especialmente en planes familiares.
El crecimiento del turismo internacional respalda el interés por este tipo de eventos. Según cifras del sector, en enero de 2026 599.821 colombianos viajaron al exterior, un aumento del 11 % frente al mismo mes de 2025.
Los destinos más demandados fueron:
En cuanto a conectividad, la mayoría de los viajes salen desde:
Para ANATO, estas cifras reflejan una recuperación sostenida del turismo internacional y una mayor intención de viaje por parte de los colombianos.
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“Esto evidencia una recuperación sostenida de la demanda por turismo internacional y una mayor intención de viaje por parte de los colombianos, lo cual impulsa la dinamización de la economía nacional y confirma que el turismo se mantiene como un motor fundamental para el desarrollo y la proyección internacional de Colombia. Además, representa una oportunidad para las Agencias de Viajes de seguir diversificando su oferta y fortaleciendo la conectividad del país”, precisó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.