En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Corte Constitucional
Vuelos a Venezuela
Emergencia económica
Estados Unidos - Cuba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Avión de Satena no chocó de frente; piloto habría maniobrado, según Aerocivil

Avión de Satena no chocó de frente; piloto habría maniobrado, según Aerocivil

La huella de impacto se localizó aproximadamente a 150 metros debajo de la punta de la montaña, desplazándose a lo largo de la ladera, lo que sugiere que la tripulación pudo haber intentado elevar la nariz del avión en un esfuerzo por evitar el choque.

Publicidad

Publicidad

Publicidad