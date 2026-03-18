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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Asamblea de Antioquia declaró persona no grata a Iván Cepeda: 70 alcaldes rechazaron sus palabras

Asamblea de Antioquia declaró persona no grata a Iván Cepeda: 70 alcaldes rechazaron sus palabras

En algunas vías de Medellín aparecieron pancartas rechazando las palabras del candidato del Pacto Histórico.

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