Asamblea de Antioquia declaró persona no grata a Iván Cepeda: 70 alcaldes rechazaron sus palabras

No para la polémica: La Asamblea de Antioquia declaró a Iván Cepeda como persona no grata debido a las recientes declaraciones en contra del departamento. Andrés Julián Rendón y 70 alcaldes salieron públicamente a rechazar lo que han denominado como ataques a Antioquia

A pocas semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, políticos del departamento e Iván Cepeda siguen enfrascados en una polémica luego de que el candidato asegurara que Antioquia era cuna de la parapolítica y otros fenómenos delictivos, ha pesar a que ha insistido que tergiversaron sus palabras.

Estas declaraciones que han sido rechazadas en todo el departamento provocaron que con 14 votos a favor de los 26, la Asamblea de Antioquia declarara persona no grata a Iván Cepeda, “en razón de sus expresiones generalizantes que, a juicio de esta corporación, estigmatizan de manera injusta al departamento y a sus habitantes”.

#Video Con 14 votos a favor de los 26 miembros, la @asambleadeant declaró persona no grata a @IvanCepedaCast, por sus afirmaciones: "Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, la narcoeconomía y el terrorismo de Estado”. Juristas dicen que eso no se puede. #MañanasBlu pic.twitter.com/R2D8pEKZ3K — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) March 18, 2026

Así lo expresó Viviana Osorio Pérez Secretaria General de la Asamblea: “En desarrollo exclusivo de su función política y como expresión de rechazó institucional frente a dichas expresiones en lo que corresponde al departamento de Antioquia, la Asamblea Departamental declara persona no grata en el departamento de Antioquia al señor Iván Cepeda Castro, candidato presidencial del Pacto Histórico, en razón de sus expresiones generalizantes que a juicio de esta corporación estigmatizan de manera injusta al departamento y sus habitantes”.



Algunos juristas y expertos afirman que esa decisión no la podría tomar la Asamblea de Antioquia:

Diputada @veronicaarango_ muy respetuosamente: eso no se puede.

Viola art. 136 de la Constitución.

Y dos sentencias de la @CConstitucional T-465 se 1996. Y T-386 de 2002. Ustedes no tienen competencia para adoptar ese tipo de sanciones.



Deben corregir: https://t.co/Y4wHCUpfk9 — David Suárez Tamayo (@SuarezTrinando2) March 17, 2026

A pesar de esa situación jurídica, este miércoles aparecieron pancartas en contra del candidato presidencial por las vías de Medellín.

Así amaneció Medellín: puentes y vías con pancartas contra Iván Cepeda. Mensajes sin rodeos, de frente: “Antioquia se respeta”, “persona no grata”. pic.twitter.com/qZYxpwFW30 — Sofy Casas (@SofyCasas_) March 18, 2026

Pero no solo fue desde la Asamblea Departamental que rechazaron las palabra del candidato presidencial, ya que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y 70 alcaldes se reunieron en las últimas horas para referirse a lo que han llamado como, “ataques a la dignidad de los antioqueños”.

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“Los ataques los asumimos como propios, no por susceptibilidad, sino por convicción, porque sabemos lo que representamos y también lo que hemos construido. Antioquía es una historia de trabajo, de superación y de aporte decisivo al país. Aquí no heredamos privilegios, los hemos forjado y por eso no aceptamos que se nos pretenda reducir”, dijo.

Acá estamos queridos Antioqueños: sus Alcaldesas, Alcaldes y su Gobernador. Ni los violentos en armas ilegales, ni los violentos desde la legalidad nos van a robar lo que hemos construido.

Gobernar también es cuidar la dignidad de la gente que representamos. Los ataques los… pic.twitter.com/DplM62hHTq — Andrés Julián (@AndresJRendonC) March 17, 2026

Lo que se criticó en la capital de Antioquia es lo que pasó en el Centro Administrativo La Alpujarra con la minga indígena que han señalado por una supuesta organización irregular de los manifestantes y, además, otros mandatarios aprovecharon el espacio para destacar el liderazgo del departamento en materia empresarial, industrialización e infraestructura.

Finalmente, mencionar que tanto los mandatarios como la Asamblea de Antioquia reiteraron su rechazo enérgico a las expresiones de Iván Cepeda y lo exhortaron a que oriente la contienda electoral hacia un debate respetuoso y propositivo sobre las regiones.