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Blu Radio  / Tecnología  / Ciencia  / Rosie, la perra que impulsó a su dueño a crear con IA innovadora vacuna contra el cáncer

Rosie, la perra que impulsó a su dueño a crear con IA innovadora vacuna contra el cáncer

El caso de Rosie, una perra de ocho años diagnosticada con cáncer en 2024, se convirtió en el punto de partida de un innovador avance científico que combina inteligencia artificial y medicina personalizada.

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