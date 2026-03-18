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Blu Radio  / Tecnología  / Amazon certifica en IA agéntica a empresa con presencia en Colombia: es la segunda en Latinoamérica

Amazon certifica en IA agéntica a empresa con presencia en Colombia: es la segunda en Latinoamérica

Según la compañía, con esta certificación JumpCube se convierte en la segunda empresa en Latinoamérica y la primera en Northern Latin America (NOLA) y México en obtener esta categoría dentro del programa de AWS.

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