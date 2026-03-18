Amazon certifica en IA agéntica a empresa con presencia en Colombia: es la segunda en Latinoamérica

Amazon Web Services (AWS), la división de servicios en la nube de Amazon, otorgó la certificación AWS AI Competency en Agentic AI a la compañía tecnológica JumpCube, una empresa estadounidense con presencia en Colombia y otros mercados de América Latina.

Este reconocimiento se enmarca en el programa global de competencias de AWS, el cual evalúa a organizaciones que desarrollan e implementan soluciones de inteligencia artificial en entornos empresariales. La certificación valida aspectos técnicos, casos de uso reales y prácticas relacionadas con la seguridad y el uso responsable de estas tecnologías.

Con este logro, JumpCube se posiciona como la segunda empresa en Latinoamérica en obtener esta distinción y la primera en la región conocida como Northern Latin America (NOLA) y México en alcanzar esta categoría dentro del programa.

¿Qué es la inteligencia artificial agéntica?

Un enfoque más avanzado de la IA empresarial

La inteligencia artificial agéntica hace referencia a sistemas capaces de ejecutar tareas, tomar decisiones y coordinar procesos dentro de una organización, siguiendo parámetros previamente definidos.



A diferencia de otras aplicaciones de inteligencia artificial centradas en el análisis de datos o la generación de contenido, este modelo busca intervenir directamente en las operaciones empresariales, automatizando flujos de trabajo y optimizando procesos en tiempo real.

Este tipo de tecnología se perfila como una evolución en el uso corporativo de la IA, al permitir que los sistemas no solo asistan, sino que también actúen de manera autónoma dentro de ciertos límites establecidos por las empresas.

Crecimiento de la IA en el entorno empresarial

Tendencia global en adopción tecnológica

El reconocimiento a JumpCube se produce en un contexto de creciente adopción de inteligencia artificial en el ámbito empresarial. Según datos de la consultora International Data Corporation (IDC), citados por AWS, el 23% de las organizaciones a nivel global planea implementar tecnologías de IA autónoma en los próximos 12 meses, mientras que el 65% prevé hacerlo antes de 2027.

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Estas cifras reflejan una tendencia hacia la integración de soluciones más avanzadas que permitan mejorar la eficiencia operativa, reducir costos y fortalecer la toma de decisiones basada en datos.

El programa AI Competency de AWS, lanzado en 2024, busca precisamente consolidar un ecosistema de empresas que desarrollen soluciones robustas y escalables en inteligencia artificial, alineadas con estándares globales.

JumpCube y su expansión en América Latina

Innovación en automatización y análisis avanzado

JumpCube, fundada en 2023, se especializa en inteligencia artificial empresarial, con un enfoque en convertir esta tecnología en un motor de crecimiento y eficiencia para organizaciones de distintos tamaños.

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La compañía ha desarrollado soluciones que combinan automatización inteligente con análisis avanzado, orientadas a optimizar procesos críticos y mejorar la experiencia del cliente. Entre sus principales herramientas se encuentra su plataforma de optimización de procesos empresariales (AI BPO), diseñada para modernizar operaciones y aumentar la competitividad en entornos digitales.

De acuerdo con la información disponible, la empresa ha registrado un crecimiento sostenido superior al 300% anual y mantiene alianzas estratégicas con actores globales como AWS, lo que ha impulsado su posicionamiento en el mercado latinoamericano.

Un paso clave para el ecosistema tecnológico regional

La certificación otorgada por AWS refuerza el papel de América Latina como un mercado en expansión para la inteligencia artificial aplicada a negocios. Asimismo, evidencia el avance de empresas con presencia en Colombia en el desarrollo de soluciones tecnológicas de alto nivel.

En un entorno donde la automatización y la toma de decisiones basada en datos son cada vez más relevantes, este tipo de reconocimientos contribuye a identificar a las compañías con capacidades comprobadas para implementar inteligencia artificial a escala empresarial.