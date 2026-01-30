En vivo
Corte Constitucional
Vuelos a Venezuela
Emergencia económica
Estados Unidos - Cuba

Pareja demanda a clínica de fertilidad después de que la madre diera a luz

Pareja demanda a clínica de fertilidad después de que la madre diera a luz

La pareja demandó a la clínica tras descubrir que el bebé que nació por fertilización in vitro no es biológicamente suyo por un presunto intercambio de embriones.

