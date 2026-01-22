En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aranceles de Ecuador
Rafael Tudares
Santa Fe, supercampeón
Salario congresistas

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Muere bebé recién nacido tras ingerir leche de fórmula de famosa marca: abren investigación

Muere bebé recién nacido tras ingerir leche de fórmula de famosa marca: abren investigación

El bebé, que no llegaba a las dos semanas de vida, falleció un día después de ser hospitalizado.

Publicidad

Publicidad

Publicidad