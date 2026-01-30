En vivo
Blu Radio  / Nación  / Al menos 53 cuerpos de víctimas del conflicto recuperados durante 2025 en Huila: Unidad de Búsqueda

Al menos 53 cuerpos de víctimas del conflicto recuperados durante 2025 en Huila: Unidad de Búsqueda

Según el reporte oficial de la Unidad de Búsqueda, en esa misma vigencia se recuperaron 123 cuerpos de cementerios de Neiva, Pitalito, Florencia y Putumayo.

