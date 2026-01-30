Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, viernes 30 de enero de 2026

La Caribeña Día es uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Gracias a su trayectoria y a la confianza que ha construido con el paso de los años, se mantiene como una de las opciones preferidas por miles de apostadores que consultan sus resultados a diario con la esperanza de ganar un premio.



Resultado de Caribeña Día hoy

El número ganador del chance Caribeña Día de este viernes 30 de enero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos sorteos de Caribeña Día

Sorteo Fecha Resultado Caribeña Día 29 enero 2026 1256 - 2 Caribeña Día 27 enero 2026 2621-2 Caribeña Día 26 enero 2026 9356 - 4 Caribeña Día 25 enero 2026 1217 - 8 Caribeña Día 24 enero 2026 9343 - 4 Caribeña Día 23 enero 2026 4823 - 6 Caribeña Día 22 enero 2026 3168 - 7 Caribeña Día 21 enero 2026 3563 - 8 Caribeña Día 20 enero 2026 2426 - 5 Caribeña Día 19 enero 2026 2644 - 5

¿A qué hora juega Caribeña Día?

El sorteo de la Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Los resultados oficiales se publican pocos minutos después, lo que permite a los jugadores conocer rápidamente si su apuesta fue ganadora.



¿Cómo se juega el chance Caribeña Día?

Este chance ofrece varias modalidades, cuyos premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. 4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en el orden exacto. 3 cifras combinado: acertar las tres cifras en cualquier orden.

acertar las tres cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

acertar las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas opciones hacen que el juego sea flexible y dinámico, permitiendo que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su presupuesto y estrategia.



¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día?

Las apuestas tienen un valor accesible, lo que facilita la participación de distintos públicos:



Valor mínimo: $500

$500 Valor máximo: $10.000

Esta variedad de montos ha contribuido a que la Caribeña Día conserve su popularidad en todo el país.



¿Qué se necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

Para cobrar un premio, el ganador debe presentar:



Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio en UVT, se aplican estos requisitos adicionales:

