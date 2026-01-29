Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, jueves 29 de enero de 2026

La Caribeña Día se ha consolidado como uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Gracias a su amplia trayectoria y a la confianza que ha generado a lo largo de los años, se mantiene como una de las opciones preferidas por miles de apostadores que consultan sus resultados todos los días con la ilusión de obtener un premio.



Número ganador de Caribeña Día hoy, jueves 29 de enero de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este miércoles 28 de enero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.

Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega Caribeña Día?

El sorteo de la Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Una vez finalizado el sorteo, los resultados oficiales se publican pocos minutos después, permitiendo que los jugadores conozcan de manera rápida y oportuna si su apuesta fue ganadora y se mantengan informados en tiempo real.



¿Cómo se juega el chance Caribeña Día?

El chance Caribeña Día cuenta con varias modalidades de apuesta, cuyos premios dependen del número de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado del sorteo:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

3 cifras combinado: acertar las tres cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas alternativas hacen que el juego sea flexible y dinámico, permitiendo que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su experiencia, estrategia y presupuesto.

¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día?

Uno de los aspectos más llamativos de la Caribeña Día es la variedad en los valores de apuesta, lo que facilita la participación de distintos tipos de jugadores:



Valor mínimo: $500

Valor máximo: $10.000

Esta amplitud en los montos ha contribuido a que el juego conserve su popularidad y sea accesible para un público amplio en todo el país.



¿Qué se necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

Para reclamar un premio de la Caribeña Día, el ganador debe presentar los siguientes documentos:



Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

De acuerdo con el valor del premio, medido en UVT, se deben cumplir requisitos adicionales: