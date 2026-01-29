¿Lo recuerda? Este ganador del Desafío busca llegar al Congreso de la República

Hace más de una década, con apenas 22 años, Wilder Zapata se convirtió en uno de los rostros más recordados del reality 'El Desafío 2014: Marruecos, Las mil y una noches', de Caracol Televisión. Ahora, se conoció que quiere llegar al Congreso de la República en las próximas elecciones.

Vale recordar que en la edición de ese programa recibió un premio de 600 millones de pesos que, según ha contado, marcó el inicio de un camino que hoy lo lleva a plantearse un nuevo reto: llegar al Capitolio.

De acuerdo a lo relatado, Zapata decidió invertir el dinero del premio en tres prioridades claras. Primero, comprarles y arreglarles la casa a sus padres; segundo, cumplirles el sueño de conocer el mar; y tercero, siguiendo el consejo de su padre, emprender y cuidar el capital.

Precisamente, tras convertirse en empresario en sectores como gimnasios, clubes deportivos, alimentación, tecnología, hotelería y spas, quiere hacer sentir su voz y trabajar para los demás desde el Congreso.



Ganador del Desafío busca llegar al Congreso de la República Fotos: Instagram @wilder.zapatatorres

El salto a la política

Con ese trasfondo, el empresario - reconocido por Action Black- anunció su intención de participar en las próximas elecciones al Congreso de la República, con una aspiración al Senado. Su propuesta se centra en empleo, emprendimiento e innovación, pilares que, según afirma, hoy no están suficientemente representados en el debate legislativo.

“Muchos colombianos ya no se sienten representados por la discusión ideológica de siempre. Lo que quieren es estabilidad, ingresos y oportunidades”, dijo sobre su motivación para entrar en la política.

El tiempo y la votación de los colombianos decidirá si también volverá a saber qué es ganar, como sucedió en aquel Desafío del 2014.