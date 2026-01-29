Textileros esperan que no les impongan aranceles en medio de tensiones entre Colombia y Ecuador

A pesar de las tensiones diplomáticas entre Colombia y Ecuador, que han tocado de manera particular a la economía con la imposición de aranceles, el sector textil augura un panorama positivo de cara a los próximos meses.

Un reflejo de esto es la Feria Colombiatex que durante estos días se desarrolla en Medellín, donde la delegación del vecino país es una de las más numerosas con 150 compradores.

Precisamente, Nicolás Mejía, vicepresidente de Exportaciones de Procolombia, destacó este tipo de situaciones como un ejemplo de ejercicio diplomático para desescalar las situaciones generadas entre ambos países. Mejía recordó que hace un año el panorama no era muy diferente con Estados Unidos.

"Hace un año estábamos acá y ¿de qué estábamos hablando? De Estados Unidos. Un año después, ¿de qué estamos hablando? De Ecuador. ¿Y cuáles son los dos países que más compramos este año? Ecuador y Estados Unidos. Eso lo que muestra es una resiliencia. Eso lo que muestra es que el empresario sigue confiando en la calidad de los productos del exportador colombiano", manifestó.



Desde este mismo gremio de la economía esperan que las medidas arancelarias no afecten la producción textil tras la imposición de tributos a sectores como el energético, automotriz y agropecuario.