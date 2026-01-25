Así marcha la tensión entre Colombia y Ecuador: Sala de Prensa Blu, programa del 25 de enero

Sala de Prensa del domingo 25 de enero de 2026 puso el foco en la creciente tensión entre Colombia y Ecuador, sus efectos en la frontera y el impacto económico para miles de ciudadanos, junto a un análisis del panorama político y cultural del país.



María Cecilia Largacha: La periodista de Ecuavisa explicó la guerra comercial y diplomática entre ambos países, abordando la dependencia energética ecuatoriana de Colombia y cómo los aranceles ya afectan la vida diaria.

explicó la guerra comercial y diplomática entre ambos países, abordando la dependencia energética ecuatoriana de Colombia y cómo los aranceles ya afectan la vida diaria. David Sánchez: El corresponsal en Ipiales y el Puente de Rumichaca retrató la incertidumbre de los comerciantes y la parálisis parcial de una de las fronteras más activas de la región.

y el Puente de Rumichaca retrató la incertidumbre de los comerciantes y la parálisis parcial de una de las fronteras más activas de la región. Jairo Figueroa: Desde Putumayo , relató las dificultades por el cierre fronterizo, el aumento del uso de trochas y la inseguridad ligada a grupos armados.

, relató las dificultades por el cierre fronterizo, el aumento del uso de trochas y la inseguridad ligada a grupos armados. Camilo Romero: El exgobernador de Nariño presentó su propuesta de nuevo progresismo basada en transparencia, gobierno abierto y causas sociales.

presentó su propuesta de nuevo progresismo basada en transparencia, gobierno abierto y causas sociales. Aníbal Gaviria: El exgobernador de Antioquia y precandidato habló de unidad nacional y de la importancia de una participación electoral pedagógica.

habló de unidad nacional y de la importancia de una participación electoral pedagógica. Luis Carlos Rueda: El experto en cine analizó estrenos, premios Óscar y el uso de inteligencia artificial en la industria.

Un episodio para entender cómo la crisis regional, la política y la cultura se conectan en la actualidad.