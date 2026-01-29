Nuevas alianzas de cara a las consultas de marzo: Mañanas Blu, jueves, 29 de enero de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 29 de enero de 2026:



Luis Ramiro Ricardo, representante por la Circunscripción de Paz de Montes de María , habló de su amigo Diógenes Quintero, quien perdió la vida en accidente aéreo en Norte de Santander.

William Villamizar, gobernador de Norte de Santander, dio detalles de qué se sabe sobre las causas del accidente aéreo que dejó 15 muertos en el Catatumbo.

Claudia López, precandidata presidencial, se refirió a la invitación a Sergio Fajardo para que se una a la consulta de centro que promueve.

Camila Gaviria, concejal y presidenta de Creemos, se pronunció sobre la adhesión del movimiento a la campaña de Abelardo de la Espriella.

Andrés Idárraga, ministro de Justicia, profundizó sobre la incautación de 1.300 celulares en cárceles.

Gonzalo Moreno, presidente de Fenavi, explicó por qué se presenta la caída del precio del huevo.

