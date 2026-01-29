¿Disidencias influyen en las elecciones? 29 de enero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 29 de enero de 2026:
- Los presidentes de Satena y Searca se pronunciaron luego del trágico accidente de la caída de uno de sus aviones, que dejó 15 personas fallecidas.
- En Cúcuta, se adelantan las labores de identificación de los cuerpos del accidente de la aeronave, donde el congresista Diógenes Quintero fue una de las víctimas.
- El Registrador Nacional Hernán Penagos denunció una presunta influencia de las disidencias en las elecciones de 2026 a través de presión armada.
- En el Cauca, aparecieron dos vallas del 'Frente Dagoberto Ramos', perteneciente al bloque occidental de las disidencias de 'alias Iván Mordisco', con fotos de dirigentes del Centro Democrático y mensajes que les prohíben hacer política en la región.
- En Medellín se registran emergencias como consecuencia de las fuertes lluvias, especialmente en el sector de El Poblado, dejando graves afectaciones viales.
Escuche el programa completo aquí: