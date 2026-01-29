¿Disidencias influyen en las elecciones? 29 de enero de 2026 - Meridiano Blu, programa completo

Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este jueves, 29 de enero de 2026:



Los presidentes de Satena y Searca se pronunciaron luego del trágico accidente de la caída de uno de sus aviones, que dejó 15 personas fallecidas.

En Cúcuta, se adelantan las labores de identificación de los cuerpos del accidente de la aeronave, donde el congresista Diógenes Quintero fue una de las víctimas.

El Registrador Nacional Hernán Penagos denunció una presunta influencia de las disidencias en las elecciones de 2026 a través de presión armada.

En el Cauca, aparecieron dos vallas del 'Frente Dagoberto Ramos', perteneciente al bloque occidental de las disidencias de 'alias Iván Mordisco', con fotos de dirigentes del Centro Democrático y mensajes que les prohíben hacer política en la región.

En Medellín se registran emergencias como consecuencia de las fuertes lluvias, especialmente en el sector de El Poblado, dejando graves afectaciones viales.

