Colombia y Ecuador acuerdan crear comisión técnica para la seguridad en zona fronteriza

Las cancilleres de Colombia, Rosa Villavicencio, y de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, sostuvieron un breve encuentro en Panamá en medio de la guerra arancelaria.

Esto dejó como principal resultado el compromiso de crear mesas técnicas para fortalecer la cooperación en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.

No fue un encuentro bilateral, fue una conversación muy breve, que se dio después de que el presidente Gustavo Petro le extendiera públicamente una invitación a su homólogo Daniel Noboa durante el Foro Económico de la CAF.

“La ofrezco esa posibilidad de que hablemos. Lo mismo le diré al presidente Donald Trump, no se como saldrá esa conversación pero es lo que pienso”, dijo el mandatario.



El jefe de Ecuador no le respondió, al menos públicamente, y en cambio si citó una frase de Petro cuando señaló que hablaría de libertad con Trump.

“En anteriores discursos hablaban sobre libertad. La libertad debe ser también de la gente que hace las cosas bien y los criminales tienen que ser privados de la libertad porque darle libertad a los criminales le resta libertad a todos los que luchamos por hacer las cosas bien”, mencionó ante los siete mandatarios que asistieron a la cumbre.